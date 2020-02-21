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TruckStore, Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet Mercedes-Benz Actros teslim etti

Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık alanında hizmet veren Kuzeyhan Lojistik, 25 adet 2015 model Actros 1841 LSnRL ile filosunu genişletti. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ve TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek tarafından Kuzeyhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kabaoğlu ve Genel Müdürü Cenk Kabaoğlu’na teslim edildi.

TruckStore, Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet Mercedes-Benz Actros teslim etti

Yurt içinde ve yurt dışında taşımacılık alanında hizmet veren Kuzeyhan Lojistik, 25 adet 2015 model Actros 1841 LSnRL ile filosunu genişletti. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel ve TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek tarafından Kuzeyhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kabaoğlu ve Genel Müdürü Cenk Kabaoğlu’na teslim edildi.

21 Şubat 2020 Cuma 15:03
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TruckStore, Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet Mercedes-Benz Actros teslim etti

  • Mercedes-Benz Türk’ün güvenilir 2.El markası TruckStore tarafından, Kuzeyhan Lojistik’e 25 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı yapıldı.
  • Kuzeyhan Lojistik, yeni teslim aldığı 25 adet Actros çekici ile yurt içi ve Avrupa’daki taşımacılık ağını genişletiyor.

Mercedes-Benz 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel törende gerçekleştirdiği konuşmada;TruckStore ve BusStore’un10. yılını kutladığımız 2019 yılında Mercedes-Benz Türk olarak; Türkiye kamyon pazarının en fazla tercih edilen markası olduk. 2020 yılında da bu başarımızı tekrarlamak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda; Kuzeyhan Lojistik ile 2019 yılında başlayan iş ortaklığımıza yeni bir anlaşma eklemenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kendilerine 0 km araç alımlarında sağladığımız hizmetleri, 2.El’de de sunarak TruckStore markamızın avantajlarını yaşatıyoruz. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz 25 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicimizin Kuzeyhan Lojistik’e hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazançlar getirmesini diliyoruz.” dedi.

Kuzeyhan Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Haldun Kabaoğlu ise, “1954 yılında yurt içi taşıma sektöründe hizmet vermeye başlayan Akarnak Lojistik’e ek olarak; 2019 yılında, yurt içinin yanı sıra Avrupa’da da taşıma hizmeti sunan Kuzeyhan Lojistik’i faaliyete geçirdik. Müşterilerimize güvenli taşımacılık hizmeti sunarken Mercedes-Benz kamyonlarının ve TruckStore markasının güvenini de yanımıza almak istedik. Uluslararası taşımacılık sektöründe kullanmak üzere teslim aldığımız bu araçlarla birlikte, 50 adetlik filomuzda Mercedes-Benz yıldızı taşıyan çekici sayımızı 35 adede yükselttik. Mercedes-Benz Türk’e ve TruckStore markasına, şimdiye kadar sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

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