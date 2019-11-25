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TruckStore'dan Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı

• Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon alanında faaliyet gösteren öncü markası TruckStore tarafından, Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı gerçekleştirildi. • 2015 model Mercedes-Benz araçlar, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

TruckStore'dan Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı

• Mercedes-Benz Türk’ün 2.El kamyon alanında faaliyet gösteren öncü markası TruckStore tarafından, Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı gerçekleştirildi. • 2015 model Mercedes-Benz araçlar, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in sağladığı avantajlı kredi imkânları ile şirket filosuna katıldı.

25 Kasım 2019 Pazartesi 17:16
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TruckStore'dan Horoz Lojistik’e 10 adet Actros 1841 LSnRL çekici teslimatı

1942 yılında kurulan; proje ve kargo taşımacılığı alanında hizmet veren Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş., filosuna 10 adet 2015 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekici ekledi. Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde bulunan TruckStore tesislerinde gerçekleştirilen teslimat töreninde araçlar; Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, TruckStore Grup Müdürü Kıvanç Aydilek, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler Satış ve Pazarlama Müdürü Uğur Erdinç ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii İstanbul Mengerler SSH Pazarlama ve Truckstore Satış Müdürü Cihan Ekinci tarafından Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Gürkan Gürbüz, Yurtiçi Komple Taşıma Direktörü Aykut Baran, Yurtiçi Komple Taşıma Grup Başkanı İlker Özkocacık ve Araç İşletme Yönetmeni Mehmet Bülbül’e teslim edildi.

Mercedes-Benz Türk ile 2017 yılından bu yana iş ortaklığı bulunan Horoz Lojistik, satın aldığı 2015 model Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicileri yurt içi kargo taşımacılığı alanında kullanacak. Filosunda 45 adetlik aracı bulunan Horoz Lojistik, bu teslimat ile Mercedes-Benz yıldızı taşıyan araç sayısını 25 adede çıkardı.

Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Daphne Özensel törende gerçekleştirdiği konuşmada; “Bundan 10 yıl önce, 2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarını kazandırdık. ‘2.Elde 0 km gibi’ sloganıyla ticari araç sektöründe başlattığımız bu konseptte liderlik bayrağımızı; müşterilerimize sunduğumuz avantajlı satış, ekspertiz, terzi dikişi kredilendirme seçeneklerimiz ve gelişmiş servis ağımız sayesinde taşımaya devam ediyoruz. 2017 yılından bu yana iş ortağımız olan, sektördeki en saygın şirketlerden Horoz Lojistik’in gerek 0 km gerek ise 2.El kamyon alımlarında Mercedes-Benz Türk’ü ve TruckStore’u tercih etmelerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyor; iş ortaklığımızın ilerleyen dönemlerde de devam etmesini temenni ediyoruz. Bugün teslimatını gerçekleştirdiğimiz 10 adet Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicimizin kendilerine hayırlı uğurlu olmasını ve bol kazanç getirmesini diliyoruz.” dedi.

Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkanı Gürkan Gürbüz ise, “1942 yılında kurduğumuz ve lojistik sektöründe ülkemizin ilk milli kuruluşu olan şirketimizin her geçen gün gücüne güç katarken, Mercedes-Benz markasının gücünü de yanımıza almak istiyoruz. Bugün tercihimizi yine; sundukları kaliteli ürün, hizmet, satış, satış sonrası hizmetleri ve yaygın servis ağı imkânları sebebiyle 2017 yılından bu yana iş ortaklığımızı sürdürdüğümüz Mercedes-Benz Türk’ten yana kullanıyoruz. Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler İstanbul’un ilgisi ve TruckStore’un verdiği güvence sayesinde yurtiçi kargo taşımacılığı hizmetlerimizi Mercedes-Benz Actros 1841 LSnRL çekicileri ile arttırmayı hedefliyoruz. Mercedes-Benz Türk’e, TruckStore markasına, Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e ve Mercedes-Benz Türk Yetkili Bayii Mengerler İstanbul’a verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, yıllardır devam eden iş ortaklığımızı ilerleyen dönemlerde yeni filo alımlarımızla devam ettirmeyi diliyoruz.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile TruckStore’dan 360 derece hizmet

2009 yılında 2.El kamyon pazarına TruckStore, otobüs pazarına ise BusStore markalarıyla giren Mercedes-Benz Türk, ticari araç sektöründe başlattığı bu konseptte liderlik bayrağını müşterilerine sunduğu avantajlı satış, ekspertiz, terzi dikişi kredilendirme hizmetleri ve gelişmiş servis ağı ile taşıyor. Mercedes-Benz Türk’ün sıfır ticari araç müşterilerine gösterdiği müşteri odaklı yaklaşım ve sunduğu yüksek hizmet kalitesini 2.El pazarı müşterilerinin nezdinde sürdüren TruckStore markası; stok çeşitliliğine ek olarak Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’in desteği ile sunduğu özel finansal hizmet koşulları ile müşterilerin iş ortağı olma iddiasını koruyor. Marka, müşterilerine sunduğu bu 360 derece hizmetlere ek olarak yalın ve hızlı süreçleriyle 1 iş günü içerisinde müşterilerinin alım, satım, kredilendirme ve sigortalama gibi tüm işlemlerini tek çatı altında gerçekleştirebilme gibi özellikleriyle de öne çıkıyor.

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ActrosHoroz LojistikTruckStoreLsnrl çekici
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