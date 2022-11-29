TruckStore, Ares Lojistik’e 15 adet Mercedes-Benz Actros 1845 LsnRL teslim etti

Temelleri 1996’da atılan ve 2006 yılında markalaşan Ares Lojistik, Mercedes-Benz Türk’ün 2.El markası TruckStore’dan Mercedes-Benz Kamyon Finansman kredi desteğiyle satın aldığı 15 adet 2019 model Actros 1845 LsnRL ile filosundaki Mercedes-Benz yıldızına sahip araçların sayısını 230’a çıkardı.

Mercedes-Benz Türk Genel Müdürlük Kampüsü’nde 22 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilen törende araçlar; Mercedes-Benz Türk 2.El Kamyon ve Otobüs Satış Direktörü Didem Özensel, Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, Mercedes-Benz Kamyon Finansman Pazarlama ve Kamyon Satış Birim Müdürü Onur Sağdıç ve Mercedes-Benz Türk bayisi Mengerler İstanbul Kamyon Satış Müdürü Cihan Ekinci tarafından Ares Lojistik firma ortakları İdris Hanoğlu ve Engin Kırcı’ya teslim edildi.

Teslimat töreninde bir konuşma yapan Mercedes-Benz Türk TruckStore Grup Müdürü Oytun Balıkçıoğlu, “TruckStore olarak müşterilerimize tek noktada birden fazla çözüm sunarak fark yaratıyoruz. TruckStore bünyesinde sunulan takas alım, kredi, sigorta ve 2.El satış imkanları sayesinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını tek noktada çözüyoruz. Uluslararası lojistik alanında faaliyet gösteren ve sektörünün önde gelen firmalarından olan Ares Lojistik de yeni yatırımında 2.El’de güvenin sembolü olan markamız TruckStore’u tercih etti. Uzun yıllardır iş ortaklığı yaptığımız Ares Lojistik, bugün teslim ettiğimiz 15 adet Actros 1845 LsnRL ile filosundaki Mercedes-Benz marka araçların sayısını 230’a çıkardı. TruckStore portföyündeki Actros araçlarımızı tercih ettiği için Ares Lojistik’e teşekkürlerimizi sunuyor, yeni araçlarının hayırlı olmasını diliyoruz” dedi.

Ares Lojistik firma ortağı İdris Hanoğlu ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Temelleri 1996’da atılan ve ‘Tüm lojistik ihtiyaçlar Ares’te çözüm bulur’ anlayışı ile 2006 yılında markalaşan firmamız, müşteri ihtiyaçlarına en uygun lojistik çözümleri sunuyor. Karayolu, intermodal, multimodal ve proje taşımacılığının yanı sıra gümrüklü ve gümrüksüz depolama hizmetleri de sunan şirketimiz, çevreye duyarlılık, kaliteli hizmet ve güvenli taşıma ilkeleri ile faaliyetlerini sürdürüyor. Tüm operasyonlarında üst düzey müşteri memnuniyetini hedefleyen bir firma olarak, operasyonlarımızın bel kemiği olan araçlarımıza yatırım yapmaya devam ediyoruz. Mercedes-Benz markasının sağlamlığı ve uzun yıllardır birlikte çalışmış olmamızın verdiği memnuniyetle, uluslararası taşımacılıkta kullanacağımız araç filomuzun yeni üyelerini bir kez daha TruckStore’dan tercih ettik. Mercedes-Benz Türk ile uzun yıllardır sürdürdüğümüz güven üzerine kurulu ilişkimizin güçlenerek büyümeye devam edeceğine inanıyorum.”