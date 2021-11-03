Treyler sektörü Tırsan ile zirvede

Güvenilir lider Tırsan, üretim ve Ar-Ge gücü ile 2020 senesinde de ihracat başarılarını sürdürdü. Hem yurtiçinde hem yurtdışında salgına karşı tüm sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak, üretim ve teslimatlarına ara vermeden devam eden Tırsan, 2020 senesinde de, İlk 1000 ihracatçı genel sıralamasında 96, Otomotiv sektöründe 18. Sırada yerini aldı.

Avrupa’nın en geniş ürün gamını üretme yetkinliğine sahip tek üretici Tırsan, Türkiye ve 55’den fazla ülkedeki müşterilerinin, taşımacılığın her sektöründeki ihtiyaçlarını en verimli, uzun ömürlü ve kaliteli araçları ile karşılıyor.

Müşterilerinin rekabetçiliğini arttırmak için ödüllü Ar-Ge merkezinde araştırma ve geliştirme çalışamalarına 2020 yılında da hız kesmeden devam eden Tırsan, Otomotiv sektörünün en çok patente sahip 2. Şirketi ve 2020 yılında, hafta 1’den fazla patent alarak, tüm sektörler içerisinde en çok patente sahip 3. şirket ve çalışan sayısına göre patent göstergesinde de 1. sırada yer aldı.

Tırsan, kendi teknolojisini üreterek, geliştirdiği ürün ve hizmet çözümleri ile müşterilerinin ilk tercihi olmaya, ihracat başarılarını sürdürmeye ve Türkiye treyler sektörünü ileriye taşımaya devam edecektir.