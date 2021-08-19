Transaktaş Global Lojistik, Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 300.000’inci kamyonu filosuna kattı

Başta Avrupa ve Orta Doğu olmak üzere uluslararası nakliye alanında hizmet veren Mersin merkezli Transaktaş Global Lojistik, Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nın ürettiği 300.000’inci kamyonu Actros 1851 Plus’ı filosuna dahil etti. Taşımacılık faaliyetlerini 1995 yılından bu yana aralıksız olarak sürdüren Transaktaş Global Lojistik’in 70 araçlık filosunun tamamı Mercedes-Benz Actros 1851 LS’den oluşuyor.

Mercedes-Benz Finansman Türk A.Ş kredi desteğiyle Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman Tarsus tarafından yapılan satışın ardından Mercedes-Benz Aksaray Kamyon Fabrikası’nda gerçekleştirilen teslimatta; Transaktaş Global Lojistik Kurucusu Ahmet Aktaş aracını, Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel ve Koluman Tarsus Kamyon Satış Müdürü Onur Kahyalar’dan teslim aldı.

Mercedes-Benz Türk Kamyon Filo Satış Grup Müdürü Yusuf Adıgüzel, konu hakkında yaptığı açıklamada, “Mercedes-Benz Türk olarak, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da Türkiye kamyon pazarının en fazla tercih edilen markası olmaya devam ediyoruz. 2021 yılında bu başarımızı tekrarlamak hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Transaktaş Global Lojistik’e Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 300.000’inci kamyon olan Actros 1851 Plus’ı teslim etmekten dolayı çok mutluyuz. Bu özel kamyonumuzun Transaktaş Global Lojistik’e hayırlı olmasını diliyor, satışta emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum.” dedi.

Transaktaş Global Lojistik Kurucusu Ahmet Aktaş, teslimat sırasında yaptığı konuşmada; “Transaktaş Global Lojistik olarak 1995 yılından bu yana uluslararası frigo nakliyecilik alanında hizmet veriyoruz. Şirket politikamızın esasını yüksek kaliteli ve güvenli hizmet sağlayarak nakliye sektörünün standartlarını yükseltmek oluşturuyor. Bu bağlamda yüksek standartları, kalitesi, güvenliği, performansı, yakıt tasarrufu, düşük işletme maliyetleri ve satış sonrası hizmetleri kapsamında sunduğu yaygın servis ağı sebebiyle Mercedes-Benz Actors modellerini filomuza katmaya devam ediyoruz. Bu yıl filomuza 50 adet Actros modelini katmayı planlıyoruz. Şimdi ise Mercedes-Benz Türk’ün 1986’da kurulan Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen 300.000’inci kamyon olan Actros 1851 Plus’ı filomuza dahil ettik. Bu özel kamyonun filomuza dâhil edilmesinde emeği geçen Mercedes-Benz Türk yetkililerine, Mercedes-Benz Türk Bayii Koluman Tarsus’a ve kredilendirilmesindeki destekleri için Mercedes-Benz Finansal Hizmetler’e tüm şirketimiz adına çok teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.

Mercedes-Benz Actros

Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası’nda üretilen Actros çekici ailesi; yakıt ekonomisi, teknoloji, güvenlik ve konfor odaklı yapılan standart donanım değişiklikleri ile pazarda ön plana çıkıyor. Yapılan değişiklikler sonucu araçların motor güçleri ve performansları artırılırken; sahip oldukları Aktif Fren Asistanı 5, LED Gündüz Sürüş Farı ve Elektronik Park Freni tüm Actros çekici ailesinde standart olarak sunuluyor.

Actros’un üstün özellikleri ile donatılan Mercedes-Benz çekici ailesinin üyeleri Actros 1845 LS, 1848 LS, 1851 LS ve 1851 Plus; sürücü ve araç sahiplerine teknoloji, yakıt ekonomisi, güvenlik ve konfor konularında sundukları benzersiz özellikleriyle müşteri beklentilerine cevap vererek, Türkiye kamyon pazarındaki Mercedes-Benz markasının gücünü bir kez daha vurguluyor.