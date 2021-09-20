Tosyalı İskenderun Limanı’ndan bir rekor daha

Türkiye’nin global demir-çelik üreticisi Tosyalı Holding, faaliyette bulunduğu sektörün ayrılmaz bir parçası olan liman işletmeciliği ve endüstri bölgeleri yönetiminde de başarılı işlere imza atmayı sürdürüyor. İş süreçlerinin sürdürülebilirliği için kümelenme ve entegre yapılanmalarına yatırım yapan Tosyalı, bu alanda sahip olduğu uluslararası uzmanlık ve know how ile sektör için sürdürülebilir iş modelleri açısından da iyi bir örnek sunuyor.

Yurt dışında Cezayir’de büyük bir liman işletmesi bulunan ve Erzin’de yapımı planlanan bir liman projesi olan Tosyalı Holding, liman işletmeciliğindeki uluslararası uzmanlığıyla, işletmesini yaptığı Tosyalı İskenderun Limanında da sektörün ve bölgenin yüz akı olmaya devam ediyor.

İskenderun’da 1 milyon tonu aşan rekor elleçleme

Akdeniz Bölgesinde toplam yükün %10’undan fazlasının elleçlendiği Tosyalı İskenderun Limanı, karayolu araçlarıyla yapılan yükleme boşaltma işleminde temmuz ayında 1 milyon ton üzerine çıkarak Akdeniz Bölgesinde bir rekora daha imza attı. Bu yılın ilk yarısında bölgedeki limanlardan toplam 64.174.204 ton yük elleçlendi. Bu yükün 30.034.891 tonu genel kargo ve katı dökme olup bunun 3.094.407 tonu (%10,3) Tosyalı İskenderun Limanında elleçlendi. Bu yılın ilk yarısında İskenderun Limanında yapılan yükleme-boşaltma işlemin yüzde 40’ı aşkın kısmı dış ticaret olarak gerçekleşirken Almanya’dan ABD’ye, Hollanda’dan İngiltere’ye kadar birçok ülkeye ihracat gerçekleştirildi.

İkinci iskeleyle İskenderun’da kapasite iki kattan fazla artacak

Toplam kapasitesi 7.500.000 ton/ yıl olan ve 400 kişi istihdam edilen Tosyalı İskenderun Limanında Holding şirketlerinin yanı sıra birçok bölge firmasına da hizmet veriliyor. Gemi büyüklüğüne bağlı olarak aynı anda 10 geminin yanaşması mümkün olan limanda Tosyalı Holding tarafından ikinci bir iskele yatırımı daha yapılıyor. Yatırımı devam eden 4 milyon ton kapasiteli çelikhane önüne yapılacak ikinci iskelenin gelecek yılın ilk yarısında tamamlanması planlanıyor. İkinci iskelenin de hizmete girmesi ile liman, toplam yıllık 16 Milyon ton kapasiteye çıkacak. Tosyalı Holding’in İskenderun Limanı yatırımı, buraya entegre olarak yapımı devam eden Ulusal Demiryoluna bağlı iltisak hattıyla; demiryolu, karayolu ve denizyolu kombine taşımacılığına imkan sağlayan güncel örneklerden birini sunuyor.

Cezayir’in en büyük limanı da Tosyalı’dan

Tosyalı Holding İskenderun’un yanı sıra Cezayir’de fiili olarak 200.000 DWT gemilerin yanaştırılarak, en hızlı tahliyesinin yapılabildiği limanı işletiyor.

Bu yatırımdan önce Cezayir limanlarına gelen en yüksek gemi tonajı 60.000 DWT iken şu anda kapasite üç kattan fazla artmış durumda. Ayrıca Avrupa’nın en uzun hatlarından biri olan 12 km’lik konveyör bant sistemi sayesinde limandan şirketin Cezayir’deki fabrikasına kadar hiçbir araç kullanmadan saatte 4.000 ton taşıma yapılabiliyor.