Toru Un’un Tercihi Yine Man Oldu

Balıkesir Bandırma’da bulunan Toru Un Üretim Tesisleri’nde gerçekleştirilen teslimat törenine Toru Un ortakları Ata Toru ve Öztürk Toru, Toru Un Araç Sorumlusu Hamdi Tosun, MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. Bölge Koordinatörü Ataç Şeran, MAN Yetkili satıcısı Lokman Koçaslan Otomotiv Genel Müdürü Ersel İşcan, Satış Direktörü Ümit Kilit ve satış temsilcisi Melih Kazi katılım sağladı.

“MAN’DAN ÇOK MEMNUNUZ”

Ata Toru, “Toru Un olarak, kuruluş yılımız olan 1971 yılından beri müşterilerimiz ve piyasanın talepleri doğrultusunda en yüksek kalite ürünü, en uygun fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Bu uğurda ilk günden itibaren hem hizmet kapasitemizi, hem de ürün gamımızı geliştiriyor, her geçen gün üzerine koyarak ilerliyoruz. İş mentalitemizde yüksek kalite anlayışını temel alan bir firma olarak, tüm iş ortaklıklarımızda bu konuya dikkat ediyoruz. Bu nedenle filomuzda da uzun yıllardır hem kalitesi, hem güvenilirliği hem de verimliliği açısından sınıfının en iyilerinden olan MAN ile çalışıyoruz. MAN markasını ilk tercih ettiğimizden beri yaşadığımız yüksek memnuniyet sayesinde tüm filo genişletme işlemlerimizde MAN markası ile yola devam etme kararı aldık ve bunun sonucu olarak tüm filomuzu MAN markası ile donattık. Bunun yanı sıra hem satış, hem de satış sonrası hizmetlerde ihtiyacımız olan tüm desteği eksiksiz bir şekilde bizlere sunan Lokman Koçaslan Otomotiv’e teşekkür ederiz.” dedi.

“İŞBİRLİĞİMİZ YILLARA DAYANIYOR”

Lokman Koçaslan Otomotiv’in müşteri memnuniyetini temel aldığını ve hizmet verdiği bölgelerde tercih kaynağı olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurgulayan Lokman Koçaslan Otomotiv Satış Direktörü Ümit Kilit, “Lokman Koçaslan Otomotiv olarak, müşterilerimizin operasyonel maliyetlerini en aza indirgemek, onların çözüm ortağı olmak, en kaliteli hizmeti vermek ve maksimum müşteri memnuniyetini sağlamak bizlerin temel amacı. Tüm bu amaçlar doğrultusunda, sektörünün önde gelen başarılı firmalarından olan Toru Un ile yapmış olduğumuz işbirliği bizler için çok değerli. Toru Un’a işbirliği için teşekkür ediyor, araçlarımızın kendilerine hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz.” diye konuştu.