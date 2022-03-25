Topaloğlu’dan Tır Şoförlerine Moral Ziyareti

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri Alişan Topaloğlu ve Abdullah Özer Gürcistan-Rusya arasındaki sınır kapısına ve yol güzergâhında sınıra yönelmeye çalışan lakin ağır kış koşullarından ötürü yol hattının kapalı olması nedeniyle Gürcistan’da bekleyen TIR şoförlerine moral ziyaretinde bulundu.

Alişan Topaloğlu ve Abdullah Özer ziyaret sonrası Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan’la makamında görüşerek ziyaretleriyle alakalı bilgi verdi.

Nakliyecilerin zor şartlarda ve ağır kış koşullarında görevlerini yerine getirmeye çalıştığına değinen Topaloğlu yaptığı açıklamada sınır kapılarının kapanması ve uzayan kuyrukların nakliye sektörüne ağır kayıplar yaşattığına da dikkat çekti.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Alişan Topaloğlu’nun açıklaması şöyle; “2020 yılı şubat ayında başlayan pandemiyle birlikte Türkmenistan kara sınır kapılarını kapatarak ülkesine ve ülkesi üzerinden Türk Cumhuriyetlerine TIR taşımacılığını yasaklamıştı. Hali hazırda bu ülkenin kara sınır kapıları halen kapalı olup Türk Cumhuriyetlerine İran üzerinden Türkmenistan’ı geçmek koşuluyla sürdürülen yıllık 35 Bin TIR’lık taşıma Gürcistan-Rusya-Kazakistan ya da Gürcistan-Azerbaycan-Rusya-Kazakistan veya deniz yolu ile Gürcistan-Azerbaycan-Kazakistan güzergahına kaymak durumunda kaldı. Dolayısıyla Gürcistan çıkışlı bu taşımalar güzergâh ülkelerinin sınır kapılarında ciddi tıkanıklığa yol açtığı gibi ilgili coğrafya ülkelerinden geçişler için alternatif sınır kapılarının olmaması nedeniyle uzun TIR kuyruklarına sebebiyet vermiştir. Tam da bu nokta da Gürcistan-Rusya arasındaki Kazbegi -Lars Verhni sınır kapısı ve yol güzergâhıyla ilgili bilgi paylaşmak isterim.

Rusya ve BDT ülkelerine ulaşımda yukarıda bahsettiğim ve harici birtakım sebeplerden ötürü alternatifsiz bir güzergâha dönen Kazbegi-Verhniy Lars sınır kapısı, dağlık bir coğrafyada yer aldığından kış koşullarının ağır seyrettiği dönemlerde aralıksız yağan kar nedeniyle sık sık kapanmakta, çığ düşmesi riskinden ötürü yol temizliği çalışmaları uzun sürebilmektedir.

TIR sürücüleriyle Gürcistan’ın Kazbegi sınır gümrüğü giriş alanında yapılan görüşmelerde, kar yağışı nedeniyle sınır kapısı yol güzergâhının bir kapalı bir açık olması dolayısıyla Rusya yönüne geçmek isteyen TIR’ların Gürcistan içerisinde bekleme sürelerinin 14 ila 20 gün arasında olduğu öğrenilmiştir. Bilinmesini isterim ki Gürcü dostlarımız kar yağışından olumsuz etkilenen Gudauri – Kazbeği arasında kötü hava koşulları nedeniyle kapanan yolu açık tutmak adına imkanlar dahilinde ellerinden gelen yapmaktalar. Ancak içinde bulunduğumuz kış mevsimi çok ağır seyrettiğinden ilgili sınır kapısı yol hattı sık sık kapanmakta ve dolayısıyla uzayan kuyruklar sektörümüzün çilesine çile katmaktadır.

TIR sürücülerimize gerçekleştirdiğimiz moral ziyareti sonrasında Tiflis Büyükelçimiz Sayın Fatma Ceren Yazgan’la makamında görüşerek ziyaretimizle ilgili bilgi verilmiştir. Sayın Büyükelçimiz, yol güzergâhının kapanmasına sebebiyet veren bölgenin TIR güzergâhını etkilememesi için tünel açma çalışmalarına başlandığı, 2024 yılı sonuna kadar kazılan tünelin tamamlanmasının beklendiği” bilgisini paylaşmıştır.