TOMRA FOOD, YENİ TOMRA 5C AYIKLAMA MAKİNESİ İLE SINIFININ EN İYİ MÜHENDİSLİK VE ZEKA BİRLEŞİMİNİ SUNUYOR

TOMRA Food, kabuklu yemiş ve kuru meyve işleme sürecine yeni bir soluk getirecek, optik ayıklamada çığır açan yeni sistemi TOMRA 5C modelini sunuyor.

TOMRA 5C premium optik ayıklayıcı, mümkün olan en iyi yabancı madde ayıklama performansı için sektörde lider sensör teknolojilerini, makine öğrenimi ve büyük veri analiziyle birleştiriyor. TOMRA 5C, operatörlerin her bir ürün tanesini ve yabancı maddeyi açıkça görüntülemesini ve işleyicilerin daha yüksek kâr, daha iyi ürün kalitesi ve hızlı ekipman getirisi elde etme olasılığını artıran gerçek zamanlı kararlar alabilmelerini sağlıyor.

TOMRA Food, Kabuklu Yemişler Global Sektör Direktörü Brendan O'Donnell, yeni TOMRA 5C makinesi ile ilgili yaptığı açıklamada: "Yeni makinemiz, işleme sürecini yeniden tanımlıyor. Ayıklamayı daha verimli, daha etkili ve maliyete karşı daha duyarlı hale getiren en yeni teknolojileri geliştirdik. Bir yandan da kabuklu yemiş ve kuru meyve sektörünün işçilik, gıda güvenliği ve ürün kalitesi gibi en büyük zorluklarını ele almış olduk. Ayıklamanın geleceği, şimdi başlıyor" şeklinde belirtti.

Kusurları tanımlama ve analiz etme yetenekleri geliştirilmiş TOMRA 5C, daha yüksek çözünürlüklü lazerler yardımıyla böcek yeniği gibi en küçük kusurları bile algılayabiliyor. Sensör tasarımındaki bu iyileştirmeler, benzer makinalarla mümkün olmayan detayların görüntülenmesi ve ayıklanmasına olanak tanıyor.

TOMRA 5C, yüksek kapasitelerde kabuklu yemiş ve kuru meyve ürünlerini kolaylıkla işlemek üzere tasarlandı; bu sayede işçiliği en aza indirirken en yüksek miktarda birinci kalite ürün çıkartıyor. Böylece işleyiciler, yeniden seçme, taşıma ve işçilik maliyetlerinden tasarruf ediyor.

California, Madera'daki “The Almond Company”, TOMRA 5C'nin, işletmelerinin verimliliği üzerindeki etkisini aktarırken: "Daha yüksek kapasitelerde üretimi, daha az işçiyle ve daha kısa sürede tamamlayarak, özel kalite ürünümüzün üretimini %20’den %25’e çıkarma fırsatı bulduk" diyerek açıklıyor.

Kullanımı kolay bu makine, büyüme potansiyeli olan işletmeler için iki kata kadar yüksek kapasite sunabilecek şekilde tasarlandı. Ayrıca TOMRA 5C, kolay temizlik ve bakım özelliği sayesinde gelecek yıllarda da tasarruf sağlayacak uzun ömürlü bir yatırım oluyor. TOMRA 5C'nin eşsiz tasarımı, farklı ihtiyaçlarını anlayabilmek için doğrudan işletmelerle çalışan, müşteri odaklı bir satış sonrası servis ekibi tarafından destekleniyor.

TOMRA 5C'ye bağlı bulut tabanlı veri analiz platformu TOMRA Insight, üretim hatlarını uzaktan anlık olarak takip edilebilen ve gerektiğinde müdahale edilebilen sistemlere dönüştürüyor. Bu güçlü ve entegre veri platformu, en kaliteli son ürün, daha yüksek verimlilik, daha uzun çalışma süresi ve gelişmiş sorun giderme özelliği sayesinde her geçen ay değerini daha fazla ortaya koyuyor.

Bu ayıklama makinesi, tam da piyasanın muazzam ölçüde büyümesinin beklendiği bir dönemde sunuluyor. Uluslararası platformda saygınlık gören Futurist Institute kurumunun Yönetim Kurulu Başkanı ve Prestige Economics'in Başkanı Jason Schenker, önümüzdeki yıllarda küresel kalori talebinin yüzde 44 oranında yükselmesinin beklendiğini söylüyor. İsrafı azaltmak ve verimlilikleri iyileştirmek, dünya gıda stokunun sürdürülebilirliği ve işleyicilerin kârlılığı için büyük önem taşıyor.

Brendan O'Donnell, TOMRA 5C ile ilgili olarak; "Yeni ayıklama makinemiz, daha iyi bir zamanda piyasaya sunulamazdı. İşleyiciler, küresel piyasadaki taleplerin ilerisine geçmek için şimdiden harekete geçmeli. TOMRA 5C sayesinde işleyiciler, bir yandan kendi işletmelerinin gücünü korurken diğer yandan tüketicilerin hızla değişen beklentilerini karşılamaya hazır olacak" diye belirtiyor.