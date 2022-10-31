Tomra Food, ICOEL ile entegre bir iş ortaklığına imza atıyor

TOMRA Food ve ICOEL S.r.l., ICOEL’i Avrupa’da TOMRA Food’un entegre iş ortağı; Latin Amerika'da ise kiraz uygulamalarındaki partneri olarak konumlandıran bir anlaşma imzaladılar. Bu yeni iş birliği, TOMRA Fresh Food ve ICOEL müşterilerine sağlanan satış, hizmet ve desteği güçlendirmek için iki şirketin sinerjisinden yararlanacak.

TOMRA Food, sensör tabanlı ayıklama makineleri, boylama, sınıflandırma ve soyma çözümleri tasarlıyor ve üretiyor. ICOEL ise kutu ve kasa boşaltma, işleme, manuel paketleme, otomatik kutulama, kutu doldurma sistemleri ve kutu taşıma süreçleri için meyve taşıma, işleme ve paketleme ekipmanları tasarlayarak üretiyor. Özellikle Avrupa'da genellikle aynı işleme ve paketleme tesislerinde hem TOMRA Food hem de ICOEL makineleri kullanılıyor.

TOMRA Fresh Food Global Satış Başkanı Paul Slupecki, konuyla ilgili olarak; "Bu anlaşma, tamamen müşterimiz için yapılan bir işbirliği. Hem TOMRA Food hem de ICOEL, müşteri odaklı bir kültüre sahip; her iki şirket birlikte çalışarak müşteri desteğini daha da geliştirme fırsatını yakalıyorlar. Artık ICOEL, TOMRA’nın entegre iş ortağı olduğu için aynı süreçleri takip ediyor, bilgi ve kaynakları paylaşıyoruz. Her iki şirketin ekipmanı için müşteri satış ve servisi artık tek bir kaynaktan sağlanıyor ve 'tek noktadan sahip olma' sayesinde müşterilerin süreçleri kolaylaşıyor. Bu iş birliği, aynı zamanda büyük projeler gerçekleştirirken TOMRA Food ve ICOEL'e daha fazla güç verecek" açıklamalarında bulundu.

ICOEL Genel Müdürü Bruno Stravato ise; "ICOEL ve TOMRA'nın çözümleri bütünleşiyor. Bu durum, çok daha fazla gıda işleme uygulamasını birbirine bağlı hale getireceği için oldukça önemli. Müşterilerimizin talebi, daha yakın entegrasyon. Böylece sunduğumuz çözümlerin ve hizmetlerin kalitesini artırmamız da mümkün oluyor. ICOEL ve TOMRA'nın ortak odak noktası, başlangıçta Avrupa, özellikle de ICOEL'in de güçlü olduğu İtalya, Yunanistan ve Türkiye olacak. Uzun vadede ise, dünyadaki diğer pazarlara açılmayı umuyoruz” diye belirtti.

Hem TOMRA Food hem de ICOEL ekipmanlarını kullanan müşteriler, bir TOMRA veya ICOEL mühendisinden, her iki marka için de tek bir noktadan, eksiksiz, entegre hizmet alabilecekler. Bu yeni düzenlemeyi kolaylaştırmak için TOMRA Food ekibini genişletirken bazı TOMRA işlevleri de ICOEL'e entegre ediliyor.

TOMRA Food'un müşterileriyle daha da yakın çalışma ve daha hassas şekilde uzmanlaşmış çözümler sunma prensibinin bir parçası olarak TOMRA Fresh Food bölümünün satış ve servis faaliyetleri, artık tamamen kategori odaklı çalışmalar ile sürdürülüyor.