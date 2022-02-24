Tnd'de seçim...

46.olağan seçimini yapan Türkiye Nakliyeciler Derneğinde yeni yönetim kurulu seçildi. Büyük bir katılım sağlandığı seçimde eski yönetim ekipte ufak güncelleme yaparak geçmiş dönem başkan yardımcısı Hakkı BAŞMAN başkanlığında yeni dönemde görevini devir aldı.15 yıllık yönetim kurulundaki farklı görev ve çalışmalarından sonra bayrağı devir alma zamanı geldiğini ileten Hakkı Başman camiamıza hizmet vermeye devam edeceklerini, "Türkiye yi biz taşıyoruz' sloganı ile lojistik te parsiyel taşımacılık başta olmak üzere geçmişi 80 yıla dayanan sektörlerinde başta İstanbul lojistik üssü olmak üzere bazı projelere imza atmayı hedeflerini bu bağlamda güçlü bir ekiple güven tazeleyerek yola çıktıklarını ifade etti.