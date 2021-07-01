TLS, Uluslararası Büyümesine Yeni İsimle Devam Ediyor

2000 yılından bu yana lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden olan TLS Lojistik, mevcut iş hacminin önemli bir payını oluşturan yurtiçi taşımacılık hizmetlerindeki uzmanlık ve tecrübesini Haziran 2021 itibariyle Uluslararası Karayolu ve İntermodal Taşımacılığı hizmetiyle birleştirdi. Sürekli gelişen, daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirlik hedefiyle yeni yönetim modeli yaklaşımı doğrultusunda hizmet kolunun başına Uluslararası Karayolu ve İntermodal Taşımacılığı Direktörü olarak sektörün deneyimli ismi Gülşah Çehreli’yi getirdi.

Gülşah Çehreli, “Uluslararası Karayolu ve İntermodal Taşımaları servisi olarak tüm Avrupa, Balkanlar, BDT ülkelerine komple ve parsiyel olarak deneyimli kadromuz ve geniş network ağımız ile kesintisiz hizmet vereceklerini bununla birlikte “Pandemi süreciyle sınır kapılarında yaşanan sıkıntılar neticesinde alternatif olarak öne çıkan, ayrıca çevre dostu, temassız olma özelliği ile iş gücü maliyeti ve hasar riskini azaltarak avantaj sağlayan İntermodal taşıma modu ile Avrupa trafiğinde müşterilerimizin taleplerine cevap vermeye başladıklarını paylaştı. Ayrıca Türkiye’den demiryolu bağlantısı ile veya denizyolu RO-RO bağlantısı ile Avrupa’nın birçok noktasına ulaşım avantajları sağladıklarını paylaştı.

Gülşah Çehreli, 2003 yılında ODTÜ Felsefe Bölümü’nden mezun olmuştur. Meslek hayatına Dış Ticaret alanında başlayıp, Uluslararası bir firmada Lojistik Koordinatörlüğü yaptıktan sonra; önce Uluslararası Karayolu Taşımaları sonrasında İntermodal Taşımalarında olmak üzere sektörde 17 yıllık bir deneyim sahiptir.