TLS LOJİSTİK’TEN 45 MİLYON TL’LİK ARAÇ YATIRIMI

2000 yılından bu yana müşterilerine hizmet veren TLS Lojistik, her yıl çift haneli olan büyüme hedefleri çerçevesinde, 2021 yılının ilk çeyreğinde araç filosuna yeni bir yatırım daha ilave etti. Artan müşteri portföyünün ihtiyaçlarını karşılamak üzere yatırımlarına devam eden TLS Lojistik, sektörün ihtiyaçları ve müşterilerinin beklentileri doğrultusunda yol haritasını çizerek 2021 yatırımlarını gerçekleştirmeye başladı.

TLS Lojistik, Taşımacılık Hizmetleri Genel Müdür’ü Sinan ÜNAL; 2021 yatırımları konusunda “Müşterilerimize özel lojistik çözümler üretmeye, başarımızı sürdürülebilir kılmaya devam edeceğiz. Hedefimiz her zaman katma değer yaratan, stratejik bir iş ortağı olarak geçmişte olduğu gibi günümüzde de gelecekte de sektörümüzün ufkunu açmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda filomuzu gençleştirmeye ve genişletmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. 2021’in ilk çeyreğinde yaptığımız bu yatırıma ek olarak yıl içerisinde 100 adet araç daha filomuza dahil etmek için anlaşmalarımızı yaptık. ‘ açıklamasında bulundu.

TLS Lojistik olarak hem yurtiçinde hem de uluslararası marketlerde güncel ekonomik verileri göz önünde bulundurarak emin adımlarla ilerliyoruz. TLS; Lojistik sektörünün en hızlı büyüyen şirketlerinden biri olup hizmet verdiği tüm bölge ve alanlarda yatırımlar yaparak büyümeye devam edecek. Tesla ile elektrikli araç yatırımı yapmak içinde görüşmelere başladıklarını söyleyen ÜNAL, Elektrikli araç teknolojisinin kamyon ve tırlarda kullanılmasının, sektörde büyük bir dönüşüm yaratabileceğini belirtiliyor. Mevcut otoyol çevreleri kirliliği değerlendirildiğinde elektrikli araçlar tartışılmaz bir iyileştirme vadediyor. Bununla birlikte, elektrikli araçların sayısının katlanarak artması, iklim değişikliği ile mücadeleye ancak tüm enerji sistemlerinin dekarbonize edilmesiyle fayda sağlayabilir. Elektrik geleceğinin sürdürülebilir olması için emisyondan arındırılmış bu araçların ağırlıklı olarak dekarbonize elektrik üretimi ile güçlendirilmesi gerekecek.