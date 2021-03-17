TLS LOJİSTİK’TE ÜST DÜZEY ATAMALAR

2000 yılından bu yana lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden TLS Lojistik; sürekli gelişen, daha etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilirlik hedefiyle yeni yönetim modeli yaklaşımı doğrultusunda 01 Mart 2021 itibariyle Taşımacılık Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür pozisyonuna Sinan Ünal, Depolama Hizmetleri’nden sorumlu Genel Müdür pozisyonuna Ali Baykuş getirilmiştir.

2005 yılından bu yana TLS Lojistik bünyesinde görev alan Sinan Ünal, kariyeri boyunca TLS Lojistik içerisinde çeşitli sorumluluklar üstlenmiş olup büyüme ve yatırım süreçlerine önemli katkılarda bulunmuştur. Şirket bünyesinde 16 yıllık deneyime sahip Ünal, yeni göreviyle birlikte TLS Lojistik’in tüm yurtiçi taşımacılık faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu Genel Müdür olarak görevine devam edecektir. Sinan Ünal evli ve 1 çocuk babasıdır.

2007 yılında Endüstri Mühendisliği bölümünü bitirdikten sonra kariyerine, TLS Lojistik’te başlayan ve 14 yıl boyunca depolama hizmetleri alanında farklı birimlerde görev yapan Ali Baykuş, depolama fonksiyonu içerisinde kariyeri boyunca önemli sorumluluklar üstlenerek yenilikçi bakış açısı ile başarılı işlere imza atmıştır. Yeni göreviyle birlikte TLS Lojistik’in tüm depolama faaliyetlerinin yönetiminden sorumlu Genel Müdür olarak görevine devam edecektir. Ali Baykuş evli ve 2 çocuk babasıdır.