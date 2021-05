TIRSAN’DAN PACE LOJİSTİK’E HEM MULTİ RİDE HEM RULO TAŞIYICI TESLİMATI

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.

Tırsan, sektörün yeni oyuncularından Pace Lojistik’e 15 adet Tırsan Multi Ride ve 10 adet

Tırsan Rulo Taşıyıcı teslim etti.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve

lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Pace Lojistik’e gerçekleştirdiği

teslimat törenine; Pace Lojistik Genel Müdürü Berkcan Danış ve Tırsan Treyler Satış

Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Pace Lojistik Genel Müdürü Berkcan Danış, “2020

yılı sonunda kurulan Pace Lojistik olarak, Tırsan’dan 25 adet treyler satın alarak sektöre hızlı

bir giriş yaptık. Türkiye ve orta Avrupa ülkeleri arasında hizmet veren firmamız, Doğu

Avrupa’da da etkinliğini artırmayı hedeflemektedir” dedi.

Yola Çıkarken Lider Treyler Üreticisi Tırsan Yanımızda

Danış, yeni kurulan bir şirket olarak önemli araç ve ekipman yatırımı yaptıklarına dikkat

çekerek, “Lojistik sektörünün yeni aktörlerinden biri olan firmamızın filosuna, Türkiye’nin lider

treyler üreticisi Tırsan’dan 15 adet Tırsan Multi Ride ve 10 adet Tırsan Rulo Taşıyıcı treyler

alarak filomuzu daha da güçlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla pazara hızlı bir giriş yaptık.

15 adet Türkiye plakalı, 10 adet ise Bulgaristan plakalı olmak üzere toplamda 25 adet çekiciyle

müşterilerimize hizmet veriyoruz. Verdiğimiz kaliteli hizmetlerle kısa sürede lojistik sektörünün

önemli bir paydaşı olacağız” açıklamalarında bulundu.

Danış sözlerine şu şekilde devam etti, “Kara yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleri ile odak

pazarımız orta Avrupa. İlerleyen süreçte Doğu Avrupa ülkelerine de odaklanarak, artan iş

hacimlerimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Müşterilerimizin Rekabet Gücünü Artırıyoruz

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Pace Lojistik ile yeni bir iş

birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli

Perdeli Multi Ride ve Tırsan Rulo Taşıyıcı treylerlerimiz, en ince ayrıntısına kadar

müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için dizayn edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir.

Multi Ride ve Rulo Taşıyıcı araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe sahiptir, bu

sayede müşterimiz operasyonlarını daha esnek ve hızlı şekilde gerçekleştirerek zamandan

tasarruf edebilecektir. Ayrıca, Rulo Taşıyıcı aracımız, Avrupa treyler sektöründeki en uzun rulo

haznesine (9.060 mm) sahiptir ve e,f,g,i vagon tiplerine uygun tren yükleme seçenekleri ile müşterilerimize yüklemelerinde avantaj sağlamaktadır. Araç, yük emniyetinde esneklik ve

güvenlik için 500’den fazla yük bağlama opsiyonu ile verimlilik artırıcı özelliklerle donatılmıştır”

dedi.

Erkoç, Tırsan olarak, araçlarımızın üretiminden, satış sonrası hizmetlere kadar tüm

süreçlerinde 7/24 müşterilerimizin yanındayız, Pace Lojistik’e de hem yurt içinde hem de yurt

dışında kaliteli hizmetlerimizle her zaman tam destek vereceğiz. İş ortağımızla, başarılı iş

birliğimizin ileriki yıllarda daha da güçlenerek artacağına inancımız tam” açıklamalarında

bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi

için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya

olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,

uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca

T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.

Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma

kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği

sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne

dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır.

Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL)

kaplamalıdır.

Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; operasyon güvenliğini

garanti altına alan arka uyarı sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB) bulunmaktadır.

Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı Özellikleri

Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı, EN 12642 XL standardına uygunluk gösteren yük güvenliği

sertifikasına sahiptir ve rulo haznesi içindeki 4 x 2 adet dikme baba yuvası ile operasyonlar

sırasında güvenli taşıma imkanı sağlamaktadır. Treyler, her biri 2,5 tonluk, yan kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilen K-Fix Yük Güvenlik

Sistemi ile donatılmıştır. Perdeli Rulo Taşıyıcı, ön panelin zarar görmesini engellemek

amacıyla koruyucu kontrplak levha ile donatılmıştır. 1.200 mm yüksekliğinde ve 12 mm

kalınlığında koruyucu levha araca ek koruma sağlamaktadır. Öte yandan araç, iç yüksekliğini

artırmak amacıyla, zahmetsiz kayma imkanı sunan ve Code XL Sertifikasyonuna uygunluk

gösteren çatı kaldırma sistemi bulunmaktadır. Aracın hafif ama sağlam alüminyum arka kapısı

maksimum ömür performansı sağlarken, kapının modüler tasarımı, bakımı kolaylaştırır. Tırsan

Perdeli Rulo Taşıyıcı aracının tüm çelik yapı parçaları KTL kaplamalıdır ve bu sayede araç, 10

yıl boyunca pas yürümezlik garantisi altındadır.