TIRSAN’DAN PACE LOJİSTİK’E HEM MULTİ RİDE HEM RULO TAŞIYICI TESLİMATI
Tırsan, yeni iş ortağı Pace Lojistik’e toplam 25 adetlik treyler teslimatı gerçekleştirdi.
44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor.
Tırsan, sektörün yeni oyuncularından Pace Lojistik’e 15 adet Tırsan Multi Ride ve 10 adet
Tırsan Rulo Taşıyıcı teslim etti.
Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve
lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan’ın Pace Lojistik’e gerçekleştirdiği
teslimat törenine; Pace Lojistik Genel Müdürü Berkcan Danış ve Tırsan Treyler Satış
Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.
Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Pace Lojistik Genel Müdürü Berkcan Danış, “2020
yılı sonunda kurulan Pace Lojistik olarak, Tırsan’dan 25 adet treyler satın alarak sektöre hızlı
bir giriş yaptık. Türkiye ve orta Avrupa ülkeleri arasında hizmet veren firmamız, Doğu
Avrupa’da da etkinliğini artırmayı hedeflemektedir” dedi.
Yola Çıkarken Lider Treyler Üreticisi Tırsan Yanımızda
Danış, yeni kurulan bir şirket olarak önemli araç ve ekipman yatırımı yaptıklarına dikkat
çekerek, “Lojistik sektörünün yeni aktörlerinden biri olan firmamızın filosuna, Türkiye’nin lider
treyler üreticisi Tırsan’dan 15 adet Tırsan Multi Ride ve 10 adet Tırsan Rulo Taşıyıcı treyler
alarak filomuzu daha da güçlendirdik. Gerçekleştirdiğimiz yatırımla pazara hızlı bir giriş yaptık.
15 adet Türkiye plakalı, 10 adet ise Bulgaristan plakalı olmak üzere toplamda 25 adet çekiciyle
müşterilerimize hizmet veriyoruz. Verdiğimiz kaliteli hizmetlerle kısa sürede lojistik sektörünün
önemli bir paydaşı olacağız” açıklamalarında bulundu.
Danış sözlerine şu şekilde devam etti, “Kara yolu ve multimodal taşımacılık hizmetleri ile odak
pazarımız orta Avrupa. İlerleyen süreçte Doğu Avrupa ülkelerine de odaklanarak, artan iş
hacimlerimiz kapsamında yatırımlarımızı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.
Müşterilerimizin Rekabet Gücünü Artırıyoruz
Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında, “Pace Lojistik ile yeni bir iş
birliğine imza atmaktan dolayı gururluyuz. Bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli
Perdeli Multi Ride ve Tırsan Rulo Taşıyıcı treylerlerimiz, en ince ayrıntısına kadar
müşterilerimizin rekabet gücünü artırmak için dizayn edilmiş ve en kaliteli şekilde üretilmiştir.
Multi Ride ve Rulo Taşıyıcı araçlarımız her türlü çekici tipinde kullanılabilir özelliğe sahiptir, bu
sayede müşterimiz operasyonlarını daha esnek ve hızlı şekilde gerçekleştirerek zamandan
tasarruf edebilecektir. Ayrıca, Rulo Taşıyıcı aracımız, Avrupa treyler sektöründeki en uzun rulo
haznesine (9.060 mm) sahiptir ve e,f,g,i vagon tiplerine uygun tren yükleme seçenekleri ile müşterilerimize yüklemelerinde avantaj sağlamaktadır. Araç, yük emniyetinde esneklik ve
güvenlik için 500’den fazla yük bağlama opsiyonu ile verimlilik artırıcı özelliklerle donatılmıştır”
dedi.
Erkoç, Tırsan olarak, araçlarımızın üretiminden, satış sonrası hizmetlere kadar tüm
süreçlerinde 7/24 müşterilerimizin yanındayız, Pace Lojistik’e de hem yurt içinde hem de yurt
dışında kaliteli hizmetlerimizle her zaman tam destek vereceğiz. İş ortağımızla, başarılı iş
birliğimizin ileriki yıllarda daha da güçlenerek artacağına inancımız tam” açıklamalarında
bulundu.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi
için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya
olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir.
Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,
uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca
T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.
Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma
kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği
sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne
dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır.
Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL)
kaplamalıdır.
Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; operasyon güvenliğini
garanti altına alan arka uyarı sensörleri ve çatı hava yastığı (RSAB) bulunmaktadır.
Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı Özellikleri
Tırsan Perdeli Rulo Taşıyıcı, EN 12642 XL standardına uygunluk gösteren yük güvenliği
sertifikasına sahiptir ve rulo haznesi içindeki 4 x 2 adet dikme baba yuvası ile operasyonlar
sırasında güvenli taşıma imkanı sağlamaktadır. Treyler, her biri 2,5 tonluk, yan kapaklı veya kapaksız olarak kullanılabilen K-Fix Yük Güvenlik
Sistemi ile donatılmıştır. Perdeli Rulo Taşıyıcı, ön panelin zarar görmesini engellemek
amacıyla koruyucu kontrplak levha ile donatılmıştır. 1.200 mm yüksekliğinde ve 12 mm
kalınlığında koruyucu levha araca ek koruma sağlamaktadır. Öte yandan araç, iç yüksekliğini
artırmak amacıyla, zahmetsiz kayma imkanı sunan ve Code XL Sertifikasyonuna uygunluk
gösteren çatı kaldırma sistemi bulunmaktadır. Aracın hafif ama sağlam alüminyum arka kapısı
maksimum ömür performansı sağlarken, kapının modüler tasarımı, bakımı kolaylaştırır. Tırsan
Perdeli Rulo Taşıyıcı aracının tüm çelik yapı parçaları KTL kaplamalıdır ve bu sayede araç, 10
yıl boyunca pas yürümezlik garantisi altındadır.