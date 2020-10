Tırsan’dan Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık’a 12 Adet Treyler Teslimatı

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, salgına karşı gerekli tüm önlemleri alarak fiziki teslimat törenlerine hız kesmeden devam ediyor. Lojistik sektörünün öncü firmalarından Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık, araç yatırımında tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak, filosuna 11 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ ve 1 adet Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu K.SPA X treyler kattı. Son yapmış olduğu yatırım ile birlikte firmanın filosundaki Tırsan araç sayısı 110’a ulaştı.

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık’ın İstanbul’da bulunan genel merkez binasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Asım Medetoğlu, Genel Müdürü Ömür Medetoğlu, Finans Müdürü Engin Medetoğlu, Filo Müdürü Fatih Medetoğlu, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi Akgün Nuhoğlu katılım gösterdi.

“Filomuz, 23 Yıldır Tırsan Araçları İle Güçleniyor”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık Yönetim Kurulu Başkanı Asım Medetoğlu, “Tırsan araçlarını 1997 yılından bu yana kullanmaktayız. Araçların; sağlamlığından, kalitesinden, verimliliğinden ve sağladığı düşük bakım maliyetinden dolayı oldukça memnunuz. Bu sebeple, her zaman treyler yatırımlarında ilk tercihimiz Tırsan araçlarıdır. Ayrıca, Tırsan’ın sahip olduğu en geniş satış sonrası servis ağında sunmuş olduğu kaliteli hizmetleri ile ihtiyaç duyduğumuz her konuda bizim yanımızda oldu. Tırsan ile uzun yıllardır devam eden güçlü bir iş birliğimiz var, bu güçlü iş birliğimizin daha uzun yıllar devam edeceğine inancımız tam” dedi.

Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık’ın faaliyetleri hakkında da bilgi veren Medetoğlu, “Firmamız, 1996 yılından bu yana sahip olduğu geniş araç filosu ve İstanbul ve Azerbaycan’da bulunan ofisleri ile kara yolu, deniz yolu, nehir yolu, demir yolu ve hava yolu taşımacılığı yapmaktadır. Öte yandan Avrupa’dan Türk Cumhuriyeti ülkelerine inşaat malzemesi ve iş makinası taşımacılığı da gerçekleştirerek, inşaat alanında da müşterilerine kaliteli hizmet vermektedir. Filomuza yeni kattığımız Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlar ile filomuzu daha da güçlendireceğiz ve operasyonlarımızda hem zamandan hem de maliyetten tasarruf sağlayacağız. Ayrıca, filomuzda bulunan Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu K.SPA X aracımızla, müşterilerimize ağır yük taşımacılığı için en esnek ve güvenilir çözümleri de sunacağız” ifadelerini kullandı.

Törende Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Medetoğulları Uluslararası Taşımacılık ile yıllardır sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine güveniyorum. 43 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri olarak, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda araçlar geliştiriyor ve üretiyoruz. Teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu arka açılır baba sistemi sayesinde 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlamaktadır, bu özellik müşterimize operasyonlarında büyük kolaylık kazandıracaktır. Ayrıca, aracın sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi ile müşterimiz aracın içinde maksimum seviyede yük taşıyabilecektir. Teslimatını gerçekleştirdiğimiz diğer bir aracımız Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu K.SPA X treyler, ödüllü Ar-Ge merkezimizde ağır yük taşımacılığı için özel olarak geliştirilmiştir. K.SPA X aracı, müşterimize ağır yük taşımacılığında hız ve esneklik avantajı sunmaktadır” açıklamasında bulundu.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor. Treylerin sahip olduğu

arka açılır baba sistemi ile 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlayarak, kullanıcılara operasyonel kolaylık avantajı sunuyor. Araç, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.950 ve 3.000 mm iç

net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor. Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu K.SPA X Özellikleri Tırsan tarafından 3 ve 4 dingilli versiyonları geliştirilen, Uzar Ağır Hizmet Platformu Kässbohrer K.SPA X aracı standart çekicilerle eşlenebilen farklı yükseklikte seçenekler ile sunulmaktadır.

Platform araçlar olmalarına rağmen, S700 MC çeliğinden üretilen merkezi kutu profilli yapılarıyla Low-Bed ürün ailesinin birer üyesi olarak da sayılabilecek K.SPA X aracı özellikle; uzun, düz ve

ağır yüklerin taşınması için en esnek ve güvenilir çözümleri sunmaktadır. Kässbohrer Uzar Ağır Hizmet Platformu K.SPA X, farklı yük bağlama kombinasyonları için şasinin her noktasında bulunan yüksek kapasiteli yük bağlama halkaları, EUMOS sertifikalı baba ve baba yuvaları, enlemesine yerleştirilmiş sıralı baba yuvaları ve 22,5 ton çarpma direncine sahip Code XL sertifikalı ön paneli ile sınıfının en yüksek yük güvenliği donanımına sahiptir. K.SPA X, sahip

olduğu metalizasyon kaplama teknolojisi ile korozyon ve pasa karşı en yüksek ve uzun ömürlü dirence sahiptir.