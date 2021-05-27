TIRSAN’DAN “HEDİYE KARAVANI”NA TAM DESTEK
Tırsan, Türkiye ve Azerbaycan’daki çocuklar için hayata geçirilen “Hediye Karavanı” projesine sponsor oldu.
Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar için eğitim ve kültür projelerini desteklemeye devam
eden Türkiye’nin 44 yıldır güvenilir lideri Tırsan, Dışişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal
Hizmetler Bakanlığı, Bakü Büyükelçiliği ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu
tarafından hayata geçirilen “Hediye Karavanı” projesine sponsor oldu.
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokaklarda oyun
oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan proje, çocukları bir
nebze olsun mutlu etmeyi hedefliyor.
Tırsan, Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Vermeyi Sürdürüyor
Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,
Tırsan’ın gelecek nesiller ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi vurgulayarak,
“Tırsan olarak, 1977’den bu yana tüm paydaşlarımızla birlikte sektörümüz ve ülkemiz için
çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımıza fayda sağlayacak projeler bizim için çok önemli. Pandemi
döneminde, rutinleri en çok değişen grup olan çocuklar için hayata geçirilen ‘Hediye Karavanı’
projesinin bu dönemde çocuklara mutlaka pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Tırsan
olarak, sosyal sorumluluk projelerine her zaman tam destek veriyoruz ve vermeye devam
edeceğiz” dedi.
“Hediye Karavanı” 20 Lokasyonda Binlerce Çocuğa Ulaşacak
27 Mayıs – 20 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan güzergahlar üzerinde seyir edecek
olan “Hediye Karavanı” ile toplamda 5.000 adet parmak maç, dama, 9 taş / 3 taş, mangala ve
eşofman takımı gibi hediyelerin 3.000 adedi şehit ve gazi çocuklarının evlerine, 2.000 adedi
ise ihtiyaç sahibi çocukların evlerine ulaştırılacaktır.
27 Mayıs Perşembe günü yola çıkacak olan “Hediye Karavanı”, Türkiye ve Azerbaycan olmak
üzere toplamda 20 lokasyonda seyir edecek ve binlerce çocuğa pozitif katkı sağlayacaktır.
Çocuk Oyunları Federasyonu’nun Facebook: coskf, İnstagram:
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edilecek “Hediye Karavanı” güzergah ve tarihleri:
1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 27.05.2021
2. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28.05.2021
3. Ankara –Tovuz 31.05.2021
4. Tovuz 1.06.2021
5. Ağstafa 2.06.2021
6. Gedebey 2.06.2021
7. Gence 3.06.2021
8. Goranboy 4.06.2021
9. Naftalan 4.06.2021
10. Berde 7.06.2021
11. Terter 8.06.2021
12. Ağdam 8.06.2021
13. Ağcabedi 9.06.2021
14. Füzuli 10.06.2021
15. İmişli 11.06.2021
16. Kürdemir 14.06.2021
17. Mingeçevir 15.06.2021
18. Şeki 16.06.2021
19. Balaken 17.06.2021
20. İstanbul 19.06.2021