TIRSAN’DAN “HEDİYE KARAVANI”NA TAM DESTEK

Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar için eğitim ve kültür projelerini desteklemeye devam

eden Türkiye’nin 44 yıldır güvenilir lideri Tırsan, Dışişleri Bakanlığı, Aile Çalışma ve Sosyal

Hizmetler Bakanlığı, Bakü Büyükelçiliği ve Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu

tarafından hayata geçirilen “Hediye Karavanı” projesine sponsor oldu.



Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle sokaklarda oyun

oynayamayan çocukların evde keyifli vakit geçirebilmeleri için hazırlanan proje, çocukları bir

nebze olsun mutlu etmeyi hedefliyor.



Tırsan, Sosyal Sorumluluk Projelerine Destek Vermeyi Sürdürüyor

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu,

Tırsan’ın gelecek nesiller ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi vurgulayarak,

“Tırsan olarak, 1977’den bu yana tüm paydaşlarımızla birlikte sektörümüz ve ülkemiz için

çalışıyoruz. Özellikle çocuklarımıza fayda sağlayacak projeler bizim için çok önemli. Pandemi

döneminde, rutinleri en çok değişen grup olan çocuklar için hayata geçirilen ‘Hediye Karavanı’

projesinin bu dönemde çocuklara mutlaka pozitif katkı sağlayacağına inanıyorum. Tırsan

olarak, sosyal sorumluluk projelerine her zaman tam destek veriyoruz ve vermeye devam

edeceğiz” dedi.



“Hediye Karavanı” 20 Lokasyonda Binlerce Çocuğa Ulaşacak

27 Mayıs – 20 Haziran 2021 tarihleri arasında planlanan güzergahlar üzerinde seyir edecek

olan “Hediye Karavanı” ile toplamda 5.000 adet parmak maç, dama, 9 taş / 3 taş, mangala ve

eşofman takımı gibi hediyelerin 3.000 adedi şehit ve gazi çocuklarının evlerine, 2.000 adedi

ise ihtiyaç sahibi çocukların evlerine ulaştırılacaktır.



27 Mayıs Perşembe günü yola çıkacak olan “Hediye Karavanı”, Türkiye ve Azerbaycan olmak

üzere toplamda 20 lokasyonda seyir edecek ve binlerce çocuğa pozitif katkı sağlayacaktır.

Çocuk Oyunları Federasyonu’nun Facebook: coskf, İnstagram:

cocukoyunlarifederasyonu ve Twitter: coskf_info sosyal medya hesaplarından da takip

edilecek “Hediye Karavanı” güzergah ve tarihleri:

1. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 27.05.2021

2. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 28.05.2021

3. Ankara –Tovuz 31.05.2021

4. Tovuz 1.06.2021

5. Ağstafa 2.06.2021

6. Gedebey 2.06.2021

7. Gence 3.06.2021

8. Goranboy 4.06.2021

9. Naftalan 4.06.2021

10. Berde 7.06.2021

11. Terter 8.06.2021

12. Ağdam 8.06.2021

13. Ağcabedi 9.06.2021

14. Füzuli 10.06.2021

15. İmişli 11.06.2021

16. Kürdemir 14.06.2021

17. Mingeçevir 15.06.2021

18. Şeki 16.06.2021

19. Balaken 17.06.2021

20. İstanbul 19.06.2021