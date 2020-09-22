Tırsan’dan Ebam Uluslararası Nakliyat’a 22 Treyler Teslimatı

Güvenilir lider Tırsan, müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor.

Türkiye ile Avrupa arası taşımacılık yapan İzmir’in önde gelen firmalarından Ebam Uluslararası Nakliyat, filosuna 21 adet Tırsan Multi Ride, 1 adet Talson TGG Tekstil Taşıyıcı treyler ekledi. Ebam Uluslararası Nakliyat’ın İzmir tesislerinde gerçekleşen teslimat törenine; Ebam Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Filo Müdürü Ertan Sağnak ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

“Tırsan Araçları Filomuz İçin En Doğru Tercih”

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Ebam Uluslararası Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mutlubaş, Tırsan ile gerçekleştirdikleri yeni iş birliğinden duydukları memnuniyeti vurgulayarak, “Tırsan araçları, verimlilik ve teknoloji odaklı üstün özelliklerinin yanı sıra sağlamlığıyla da filomuz için en doğru tercih. Güçlü servis ağı, kaliteli satış sonrası hizmetleri ve araçların yüksek ikinci el değeri de Tırsanı tercih etmemizin önemli nedenleri arasında. Bu nedenle filo yatırımında tercihimizi yine Tırsan’dan yana kullandık. Tırsan ile iş birliğimizin güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz” dedi.

“Tırsan ile Verimli ve Çevreci Taşıma Yapıyoruz”

Ege bölgesi odaklı olarak kurulan Ebam Uluslararası Nakliyat’ın kısa sürede Akdeniz ve Marmara bölgesinde de etkin bir firma haline geldiğini ifade eden Mutlubaş, komple taşımacılığın yanı sıra tüm Avrupa ülkelerine taşıma yaptıklarını belirterek, “Avrupa ülkelerinden parsiyel olarak da hizmet veriyoruz. Müşteri ihtiyaçlarına göre programlanan Ro-Ro, kara ve ekspres çıkışlarımız haftanın her günü düzenli olarak yapılıyor” açıklamasında bulundu. Araç filoları ile müşterileriler en hızlı ve güvenilir hizmeti sunmanın yanı sıra, çevreyi de koruduklarının altını çizen Mutlubaş, “Tırsan araçları ile operasyonel verimliliğimizi artırırken, çevreye de katkıda bulunuyoruz” dedi. Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç da teslimat töreninde bir konuşma yaparak, “Pandemi sonrası normalleşme ile birlikte sosyal mesafe başta olmak üzere COVID-19’a karşı gerekli tüm önlemlerimizi alarak fiziki teslimat törenlerine devam ediyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiğimiz en geniş ürün gamımızla lojistik firmalarının öncelikli tercihi olmayı sürdürüyoruz. Ebam Uluslararası Nakliyat ile yeni bir iş birliğine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına ve ADR EXII standartlarına uyumludur.

Çatı kaldırma sistemiyle; 2.800, 2.850, 2.900, 2.950 ve 3.000 mm'ye kadar beş seviye sürüş yüksekliklerinde kullanılabilmektedir. Araç, 7.200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile güçlü taban avantajı sunmaktadır. Bunun yanı sıra Multi Ride araçları, 980 – 1.100 mm arasındaki 5. Teker yüksekliğine sahip farklı çekicilerde de kullanılabilmektedir.

Bu özellikler, firma sahiplerine operasyonel esneklik ve buna bağlı olarak tasarruf sağlamaktadır. Tenteli Perdeli Multi Ride aracı, Tren Yükleme Sistemi opsiyonu sayesinde filo yönetiminde esnekliği artırmak üzere geliştirilmiştir. Bu opsiyon içerisinde, 2 x 2 adet Tren Vinç Bağlantı noktası ile Tren Yükleme için özel tasarlanan dingil hava yastıkları bulunmaktadır. Sistem, "e-f-g-i" vagon tipleri ve P400 tünel tiplerine de uyumludur. Tenteli Perdeli Multi Ride treylerlerin sahip olduğu patentli K-Fix sistemi, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlamaktadır. Araç, televre üzerinde bulunan her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunmaktadır.

Avrupa’nın en büyük filoları tarafından tercih edilen Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır. Talson TGG TAL Tekstil Taşıyıcı Özellikleri Değerli kargoların taşınmasında gerekli güvenlik özellikleri ile müşterilerine tam emniyet imkanı sunan Talson Kutu, sahip olduğu e-f-g-i tren taşıma özelliği sayesinde intermodal taşımacılıkta da müşterilerine avantaj sağlıyor. Üzerinde 10 binden fazla yük sabitleme ve askı çubuğu kullanımına uygun slot bulunan patentli alüminyum Talfix® panelleri, çift kat olarak da kullanılabiliyor. Talson kutu araçlarının yüksek mukavemetli üst yapısı CodeXL standartlarına %100 uyumludur. Talson’un kendinden destekli üst yapısı ve kataforez kaplamalı (KTL) hafif şasisi daha fazla yükleme kapasitesi sağlarken, en zorlu koşullarda dahi sağlamlık ve güvenilirliği ile öne çıkıyor.