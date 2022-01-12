TIRSAN’DAN DNT NAKLİYE’YE 115 TENTELİ PERDELİ TESLİMATI

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan, Adapazarı Fabrikasında gerçekleştirdiği teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Tırsan’ın DNT Uluslararası Nakliye firmasına gerçekleştirdiği teslimat törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, DNT Uluslararası Nakliye Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Manisalı ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.



Her Zaman Müşterilerimizin Yanındayız

Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Türkiye’nin 45 yıldır aralıksız lider treyler üreticisi olarak, güvenli, hızlı ve çözüm odaklı ürün ve hizmetlerimiz ile müşterilerimizin her zaman yanındayız. DNT Uluslararası Nakliye ile birinci kuşakla başladığımız başarılı iş birliğimizi, ikinci kuşak ile devam ettirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarımız, hız ve verimlilik avantajı ile müşterimizin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaktadır. DNT Uluslararası Nakliye ile iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum” açıklamalarında bulundu.

Tırsan İle Müşterilerimize Güvenilir Taşımacılık Hizmeti Sunuyoruz

Teslimat töreninde DNT Uluslararası Nakliyenin faaliyetleri hakkında da bilgi veren DNT Uluslararası Nakliye Yönetim Kurulu Başkanı Önder Manisalı, “Firmamız, müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak için 2004 yılında Denizli ’de kurulmuştur. Bu amaçla müşteri memnuniyetini her şeyin üzerinde tutarak hizmetlerimizi sürekli geliştirmek ve iyileştirmek için çalışıyoruz. Taşıma modellerimiz ve taşıma esnasında verdiğimiz tüm lojistik hizmetlerimiz müşterilerimizin işletmelerinde verimlilik artışı sağlamaya odaklıdır. Bu nedenle treyler yatırımlarımızda ilk tercihimiz Tırsan. Tırsan araçlarının sahip olduğu çatı kaldırma özelliği sayesinde gabari kısıtlaması olan yurt dışındaki ülkelerde standartlara uygun şekilde taşımacılık yapabiliyor, ayrıca yükleme ve boşaltma operasyonlarımızı da kolaylıkla gerçekleştirebiliyoruz. Böylece zamanda tasarruf ediyor, büyük avantaj elde ediyoruz. Öte yandan Tırsan araçlarının yüksek ikinci el değeri sayesinde alırken de satarken de kazanıyoruz. Tırsan’ın firmamıza sağladığı kaliteli ve hızlı satış sonrası hizmetlerden de çok memnunuz. Tırsan ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin ilerleyen dönemlerde de artarak devam edeceğine inancımız tam” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, standardında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası ile 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL sertifikasına sahiptir.

Araç, sahip olduğu yükleme boşaltma ve 4 seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.800, 2.850, 2.900, 2950 ve 3000 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor. Treylerlerin sahip olduğu arka açılır baba sistemi sayesinde 600 mm ekstra arka giriş genişliği sağlayarak, yükleme ve boşaltma operasyonlarında, araca ekstra fonksiyonellik avantajı sunuyor. T.SCS X+ ihtiyaca göre yurt içi ve uluslararası taşımacılığa olanak sağlayan gümrük mevzuatı opsiyonuyla bulunmaktadır.

Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.