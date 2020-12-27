Tırsan’dan Bulung Logıstıcs’e 100 Adetlik Dev Teslimat

Müşterilerinin ihtiyaçlarına göre geliştirdiği geniş ürün gamı ve hizmet çözümleri ile sektörün ihtiyaçlarına yön veren Tırsan, lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Treyler teslimatlarına aralıksız devam eden Tırsan'ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Bulung Logistics Genel Müdürü Savaş Kasap, Filo Yönetim Uzmanı Ergün Gengönül, Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Temsilcisi Orkun Demir katıldı. Tırsan’a Duyduğumuz Güven Sonsuz Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Bulung Logistics Genel Müdürü Savaş Kasap, “Firmamız Avusturya merkezli olup, hızlı ve güvenilir şekilde Türkiye’den ve Avrupa’dan kara taşımacılığı ve intermodal taşımacılık hizmeti vermektedir. Filomuzda, EURO--6 normlu araçlar kullanarak, demiryolu ve karayolu taşımacılığı kombinasyonu ile çevreye duyarlı taşımacılık gerçekleştirmekteyiz. Yurt dışı operasyonlarımızda olduğu gibi Türkiye operasyonlarımızda da Tırsan araçlarını tercih ettik. Tırsan ürünlerinin başarılı performansı, yüksek ikinci el değeri, firmamıza sağladığı kaliteli, hızlı satış sonrası hizmetler ve Tırsan’a duymuş olduğumuz sonsuz güven, yatırımlarımızda ilk tercihimiz olarak Tırsan markasını seçmemizde büyük rol oynamaktadır” dedi. Savaş Kasap Bulung Logistics’in hedeflerine dikkat çekerek,“ Firmamız, pazardaki çevre dostu ulaşım süreçlerini operasyonlarına entegre etmeyi amaçlayarak, müşterinin ihtiyaçlarını sürdürülebilir bir şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Bu noktada Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler, operasyonlarımıza ihtiyacımız duyduğumuz her çözümü ve verimliliği bize eksiksiz sağlamaktadır” açıklamasında bulundu. 44 Yıldır, Müşterilerimizin İhtiyaçları İçin Geliştiriyor ve Üretiyoruz Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Tırsan olarak, 44 yıldır müşterilerimizin ihtiyaçları için geliştiriyor, üretiyor ve 55’ten fazla ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bulung Lojistik’e daha önce yapmış olduğumuz yurt dışı teslimatlarının yanı sıra bugün burada Türkiye operesyonlarını da güçlendirmek adına, 100 adetlik Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride araçlarımızın teslimatlarını gerçekleştiriyoruz. Tırsan Perdeli Multi Ride araçlarımız tren yükleme ve farklı çekicilerle de kullanım olanağı sağlayan, çok fonksiyonlu süspansiyon özelliğine sahip. Bu sayede iş ortağımız, intermodal taşımalarında araçta bulunan tren yükleme sistemi opsiyonu ile müşterilerine daha kaliteli ve hızlı hizmet sağlayabilecektir. Ayrıca araçlarımızda bulunan Lastik Taşıma Sertifikası ile Bulung Lojistik’e operasyonel çeşitlilik avantajı da sunmaktayız” dedi.