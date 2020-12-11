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Tırsan’dan Boytrans Lojistik’e 50 Adet Treyler Teslimatı

Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, salgına karşı gerekli tüm önlemleri alarak fiziki teslimat törenlerine aralıksız devam ediyor. Sektörün öncü lojistik firmalarından Boytrans Lojistik, treyler yatırımında tercihini yine Tırsan’dan yana kullandı. Firma filosuna 50 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ile güçlendirdi ve yapmış olduğu son yatırım ile birlikte filosundaki Tırsan araç sayısını 140’a yükseltti.

Lojistik 11.12.2020, 13:10
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Tırsan’dan Boytrans Lojistik’e 50 Adet Treyler Teslimatı

Geliştirdiği geniş ürün gamı ve hizmet çözümleri ile sektörün ihtiyaçlarına yön veren güvenilir lider Tırsan, lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan'ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; Boytrans Lojistik Genel Müdürü Ahmet Ufuk Keçecioğlu, Lojistik Müdürü Kubilay Çelik, İş Geliştirme ve Satış Müdürü Selman Üstüner, Tırsan Treyler İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Satış Yöneticisi Özgür Ayçiçek katılım gösterdi. Tırsan Araçları İle Müşterilerimize, Güvenli, Kaliteli Ve Hızlı Lojistik Hizmetleri Sunuyoruz Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Boytrans Lojistik Genel Müdürü Ahmet Ufuk Keçecioğlu, “Filo yatırımlarımızda her zaman ilk tercihimiz Tırsan olmuştur. Gerek yıllardır sürdürmüş olduğumuz güçlü iş birliği, gerek Tırsan’ın en verimli ve kaliteli ürünleri, gerekse her zaman firmamıza sunmuş olduğu kaliteli ve hızlı satış sonrası hizmetler bizim için öncelikli tercih sebebidir” dedi. Boytrans Lojistik’in faaliyetleri hakkında da bilgi veren Ahmet Keçecioğlu, “Boytrans Lojistik olarak hedefimiz, faaliyet alanlarımızı sürdürülebilir büyüme stratejimizle sürekli geliştirmek, sektörün gelişiminde öncü rol oynamak ve iş ortaklarımız ile topluma değer oluşturmaktır. Filomuzda bulunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus treylerler sayesinde müşterilerimize güvenli, kaliteli ve hızlı lojistik hizmetleri sunuyoruz. Ağırlıklı olarak mobilya taşımacılığı alanında faaliyet gösteren firmamız, Tırsan araçlarının sahip olduğu yüksek iç net özelliği ile daha fazla ürün yükleme imkanına sahip. Bunun yanı sıra treylerlerde bulunan ekstra çatı kaldırma özelliğiyle yükleme esnasında daha hızlı ve verimli operasyon yapabiliyoruz.” açıklamasında bulundu.


Teslimat töreninde Tırsan araçları hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç, “Treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını her daim dinliyor, sektöre uygun araçlar geliştiriyor ve üretiyoruz. Boytrans Lojistik ile senelerdir devam eden başarılı bir iş birliğimiz bulunmaktadır. İş ortağımız, bugün teslimatını yapmış olduğumuz Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus araçlarında bulunan patentli K-Fix sistemi sayesinde yüklerini güvenli şekilde taşıyabilecektir. Öte yandan aracın şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde araç, 10 yıl pas yürümezlik garantisi altındadır.” dedi.


Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.


Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.800, 2.850 ve 2.950 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

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#Tırsan
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