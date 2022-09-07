Tırsan’a Avrupa İnovasyon’dan 2 Ödül Daha

Kendi teknolojisini üreterek, geliştirdiği ürün ve hizmet çözümleri ile müşteri ihtiyaçlarına yön veren sürekli lider Tırsan, Avrupa İnovasyon ödülleri 2023’te de Van Eck Konteyner Kilit Sistemi ile “Komponent Kategorisi”nin 1.si, Kässbohrer Bütünlük Koruma Cihazı ile “Güvenlik Kategorisi”nin 2.si oldu. 2021 yılında aldığı, Komponent 1.liği, Gövde ve Akıllı Treyler 2.likleri, Çevre kategorisindeki 3.lüğü, 2019 yılında aldığı Şasi 1.liği, Konsept 3.lüğü ve 2017 yılında aldığı Güvenlik 1.liği ile toplam 9 ödüle ulaştı.

Tırsan, “Komponent” Kategorisinde Van Eck İle Birinci Oldu

Tırsan, Van Eck Konteyner Kilit Sistemi ile, müşterilerinin rulot kısmi yükleme sırasında, yük güvenliği sorunlarına ve bunların maliyet, zaman, operasyonel sağlık ve güvenlik sonuçlarına çözüm bularak Komponent kategorisinde 1.lik elde etti.

Tırsan, “Güvenlik” Kategorisinde Kässbohrer İle İkinci Oldu

Tırsan, Avrupa Treyler İnovasyon 2023 Güvenlik Kategorisi’nde Bütünlük Koruma Cihazı ile aldığı 2.lik ile yük, araç ve çevre güvenliğini ileri seviyeye taşımaya devam etti.

Ödüllü Ar-Ge merkezi ile tüm otomotiv sektörü patent sıralamasında ilk 3’te olan Tırsan, Avrupa’nın en geniş ürün gamı ile 70’ten fazla ülkedeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılarken, sektörümüzü her daim ileriye taşıyacak ürün ve hizmetler geliştirmeye sürekli devam ediyor ve Ar-Ge çalışmalarına kesintisiz yatırım yapıyor.

Tırsan, 5 Standı ile IAA 2022’de

Tırsan, her dönem katıldığı IAA Ticari Araçlar fuarında bu sene 5 standı ile 20-25 Eylül tarihleri arasında Almanya Hannover’de tüm paydaşları ile buluşacak.

Avrupa’nın en geniş ürün gamına sahip olan Tırsan, bünyesindeki Käsbohrer ile müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan ürünleri ve yeni araç lansmanları ile üç farklı standda fuar alanında yerini alacak. Geleneksel standı Hol 27-E11'de genel kargo ve rakipsiz intermodal ürün gamının yanı sıra açık alan standı K51'de Avrupa'nın en güvenli ve en hafif tank ve silo serisini ve açık alan standı M49'da İnşaat ve Ağır Nakliye ürün gamının en seçkin örneklerini müşterilerinin beğenisine sunacak.

Tırsan, yenilikçi taşımacılık çözümleri sağlayan Van Eck ile Hall 27- E32 standında ve Avrupa'nın hava kargo lideri, tek alüminyum kutu üreticisi olan Talson markasıyla Salon 27-E17 standında, en kaliteli, yenilikçi, esnek ve sürdürülebilir araçlarını ziyaretçiler ile buluşturacak.