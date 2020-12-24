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Tırsan Ve İbrahim Şeflek’ten Üç Jenerasyondur Devam Eden Güçlü İş Birliği

Türkiye’nin güvenilir lideri Tırsan, salgına karşı gerekli tüm önlemleri alarak fiziki teslimat törenlerine son sürat devam ediyor. Lojistik sektörünün öncü kuruluşlarından Konya merkezli İbrahim Şeflek, üç jenerasyondur olduğu gibi araç yatırımında tercihini yine Tırsan’dan yana kullanarak, filosunu 30 adet Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treyler ile güçlendirdi.

Lojistik 24.12.2020, 09:54
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Tırsan Ve İbrahim Şeflek’ten Üç Jenerasyondur Devam Eden Güçlü İş Birliği

Uluslararası deneyimleri ve müşteri ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla müşterilerinin rekabet gücünü artırarak lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden güvenilir lider Tırsan, lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam ediyor. Tırsan'ın Adapazarı fabrikasında gerçekleştirilen teslimat törenine; İbrahim Şeflek Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şeflek ve Treyler Satış Yöneticisi Osman Keleş katılım gösterdi.


Tırsan İle Dededen Toruna Devam Eden 27 Yıllık Başarılı İş Birliği


Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şeflek, “1993 yılında dedem İbrahim Şeflek tarafından kurulan firmamızın, Tırsan ile 27 yıldır sürdürdüğü başarılı iş birliğini bugünde devam ettirmekteyiz. Üç jenerasyondur biz firma olarak kendimizi nasıl sürekli olarak geliştirip müşterilerimiz için en iyisini yapmayı hedeflediysek, Tırsan’da hedeflerimiz doğrultusunda bize en güvenilir ürünleri ve hizmetleri ile her zaman destek oldu. Firmamız, kurulduğunda en kaliteli ve yüksek teknolojili araçları Tırsan üretiyordu, aynı şekilde bugünde en kaliteli ve yüksek teknolojili araçları yine Tırsan üretiyor. Bundan dolayı treyler yatırımlarımızda tartışmasız ilk tercihimiz her zaman Tırsan. Tırsan araçları, dayanıklılığı, hafifliği ve esnekliği ile filomuza verimlilik ve hız kazandırıyor. Öte yandan sahip olduğu geniş satış sonrası hizmetleriyle de tüm operasyonel süreçlerimizde her zaman ve her koşulda yanımızda” dedi.


Firma faaliyetleri hakkında da bilgi veren Şeflek, “Müşterilerimize yurt içi tanker taşımacılığı, gıda taşımacılığı ve Avrupa ülkelerine eşya taşımacılığı hizmeti vermekteyiz. Bu noktada Tırsan, sahip olduğu geniş satış sonrası servislerinde uzman kadrosu ile vermiş olduğu çözüm odaklı ve kaliteli hizmetleriyle her koşulda yanımızda oldu. Tırsan ile sürdürdüğümüz başarılı iş birliğimizin sonraki jenerasyonlarda da devam edeceğine güvenimiz tam” ifadelerini kullandı.
Teslimat töreninde teslimatı yapılan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ treylerler hakkında bilgi veren Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Osman Keleş, “Tırsan araçlarının sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi ile müşterimiz, aracın içinde maksimum seviyede yük taşıyabilecektir. Ayrıca treylerler Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde, uluslararası yük taşımacılığı gerçekleştiren müşterimiz için doğru çözümdür” dedi.


Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri


Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri güçlendirilmiş yapısıyla Code XL standardında, Yük Emniyeti Sertifikasına sahiptir.
Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, sahip olduğu seviyeli çatı kaldırma sistemi sayesinde; 2.750, 2.850 ve 2.950 mm iç net opsiyonları ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.

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