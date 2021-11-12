Tırsan Van Eck İkiz Kat, Logitrans 2021 fuarının gözdesi oldu

2019 yılında Tırsan ailesine katılan, 110 yıllık aile şirketi Van Eck, Hollanda merkezli, niş kutu ürünleri ile niş pazarının lideri bir treyler üreticisidir. Logitrans fuarında lansmanı yapılan İkiz Kat araçları, 3 standart treylerin taşıyacağı yükü 2 İkiz Kat ile taşınmasını sağlarken, en kaliteli üretimleri ve garantili uzun ömürleri ile operasyonlarında en hızlı ve sürdürülebilir şekilde verimlilik artışı sağlanmasına olanak verir.

Lansman öncesi Tırsan standını ziyaret eden TIM Başkanı İsmail Gülle ve Ticaret Bakanlığı Uluslarası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Emre Orhan Öztelli, Tırsan Treyler Yönetim Kuruşlu Başkanı Çetin Nuhoğlu’ndan lansmanı yapılan Van Eck İkiz Kat aracı hakkında bilgi aldı. Ziyarette lojistik sektörü temsilcileri de yer aldı

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç ve Van Eck Ürün Yöneticisi Eray Gül tarafından sunumu yapılan ve ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gören Van Eck İkiz Kat araç, bağımsız süspansiyonlu özel şasi dizaynı ile 3 standart aracın taşıyacağı yükün 2 araç ile taşınmasını sağlıyor böylece tüm işletme maliyetlerinde %33’ten başlayan tasarruf sağlıyor.

Proje taşımacılığı,, süpermarket taşımacılığı, endüstriyel taşımacılık, medikal malzeme taşımacılığı, posta servis taşımacılığı, yüksek teknoloji malzemelerinin taşınması ve genel kargo taşımacılığı gibi birçok sektörde hizmet veren ve Hollanda, Almanya, Avusturya, İsviçre, İsveç, Danimarka, İtalya, Çek Cumhuriyeti başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında güvenle kullanılan İkiz Kat araçları Türkiye sektöründe de hızlı verimlilik artışı ve işletme maliyetlerini hızlı bir şekilde düşürmek isteyen müşteriler için de çözüm sunmaktadır.

Van Eck İkiz Kat ile %60 Daha Fazla Yük Hacmi

Van Eck İkiz Kat araçları özel şasi dizaynları ile 3.640mm iç nete sahiptir. Van Eck özel asansör sistemleri ile 2 bağımsız kata bölünen iç net, her bir katta 1820 mm alan sunar. Bunlara ek olarak muadili bulunmayan hareketli kat opsiyonu ile operasyonlarınıza göre iç net yüksekliklerinde daha da esneklik sağlanabilir. Bu dizaynları ile toplamda 54 euro pallet, 39 endüstri paleti ve 85 roll palet taşımaya uygunluğuyla genel kargo sektörünün yüksek volümlü taşımaları için en verimli çözümdür.

Van Eck İkiz Kat araçları yalnızca özel şasi ve en sağlam üst yapıları ile değil aynı zamanda özel asansör sistemleri ile yükleme ve boşaltım operasyonlarının en verimli şekilde yapılmasını sağlar. Van Eck özel tasarım asansörler ile opsiyon olarak sunulan Van Eck İkiz Kat tabanı bağımsız olarak hareket edebilir böylece yükleme sırasında en hızlı ve güvenli operasyonlar gerçekleştirilebilir.



Van Eck İkiz Kat ile Senelik 15250 Avro, minimum %33 Daha Az Yakıt

Bir nakliye şirketinin tüm operasyonel masraflarını göz önüne alan Van Eck’in Toplam Sahip Olma Maliyeti hesaplama aracını geliştirdik.

Yıllık gidilen ortalama yol, filolarınızdaki araçların yenilenme senesi, sürücü maliyetleri, ortalama yakıt fiyatları gibi faktörleri ile birlikte İkiz Kat araçları, bugünün yakıt fiyatlarıyla yıllık ortalama 15.250 € yurtiçi operasyonlarında yakıt maliyeti tasarrufu sağlamaktadır.

Van Eck İkiz Kat ile senede 2578 ağacın yaptığı işi yapıyoruz

Van Eck İkiz Kat araçlar aynı zamanda çevreye de hizmet ederler. Yıllık ortalama 150.000km’de sağlanan yakıt tasarrufu ile 2578 ağacın yaptığı karbondioksit emilimine eşdeğer 55.935 kg CO2 eşdeğeri tasarruf sağlar.

Dünyanın Dört Bir Yanında, Her Sektörde; İkiz Kat

Van Eck’in, günümüzde endüstri standardı haline gelmiş İkiz Kat araçları, verimli taşımacılık sloganıyla her sektör için verimlilik çözümüdür. Süpermarket, medikal malzemeler, endüstriyel cihazlar, tekstil, posta ve tüm yüksek volumlü kargo dağıtımlarının yanı sıra Van Eck İkiz Kat araçları özel kullanım için de müşterilerin tercihi olmaktadır. Buna bir örnek, Adapazarı Mega Kampüs’te 2020 yılında nakliye ve lojistik çözüm sağlayıcısı KLG Europe’un Yamaha Motor taşımalarını kolaylaştırmak için özel olarak üretilen Van Eck’in İkiz Kat araçlardır. Müşterilerinin her ihtiyacına özel tasarlanması ile bilinen Van Eck araçlarının bir diğer örneği de 2021 yılında GP Elite müşterisinin yarış arabası taşımacılığı ihtiyacı için özel olarak çift katlı yükseklik ile tasarlanan İkiz Kat aracıdır. Posta taşımacılığı sektörünün uzman isimlerinden Hugelshofer Logistik AG ve Dreier AG İsviçter Postası’nın taşımalarını en verimli yükleme ve boşaltma için özel olarak üretilmiş İkiz Kat Standart araçları ile yapmaktadırlar.

Van Eck Şimdiden Adapazarlı

2019 yılında Tırsan bünyesine katılan Van Eck’in üretimi kademeli olarak Adapazarı Mega Kampüs’tede başlamıştır. 2020 yılında şasi üretimi ile başladığımız Van Eck üretim hattı operasyonlarımız, Van Eck’in tüm niş kutu ürün gamını, FNA / FRC ,Plywood Box ve İkiz Kat araçlarımızın komplesinin üretimleri ile devam etmektedir.

Tırsan, tecrübesini ve kaynaklarını Van Eck operasyonlarının Adapazarı tesislerinde başarılı bir şekilde ilerlemesi için ayırmıştır.

Van Eck fabrikamız gerek yönetici kadrosu gerek ise saha operasyonları için uzun yıllardır Tırsan ailesinde kendini ispatlamış bir ekibin liderliğinde, genç mühendis ve dinamik saha çalışanı kadromuz, hem Adapazarı bölgesinde istihdam sağlanması hem de ihracat rakamları ile Türkiye açısından gurur verici bir konumdadır.

Bizim için Tırsan - Van Eck ve Adapazarı birbirinden ayrılamaz kavramlardır.

Van Eck Hakkında

1912 yılında Lexmond Hollanda’da kurulan Van Eck Trailers, 100 yılı aşkın tarihinde her zaman yenilikçi ürün gamı ile sektörde öne çıkmıştır. Van Eck Trailers, hava kargo taşımacılığından, süper marketlerin dağıtım operasyonuna, posta hizmetlerinden yarış arabalarının taşınmasına ve otomatik yükleme ve boşaltma operasyonlarına kadar geniş bir yelpazede ürün geliştirmektedir. Van Eck, müşterilerinin özel lojistik ihtiyaçlarına göre toplam sahip olma maliyetini temel alarak, yenilikçi ve uzun ömürlü araç tasarımları ile niş kutu segmentinde liderdir.

Van Eck’in ürün yelpazesi 5 kategoriden oluşmaktadır: Eckstreme Serisi olarak adlandırılan İkiz Kat araçlar, Eco Co2mbi olarak adlandırılan 25,25m daha uzun ve daha ağır araçlar, Eckcellent serisindeki satndart kutu dağıtım araçları, Eckspress serisindeki Hava Kargo araçları ve Eckspert serisinde müşterilerin en spesifik ihtiyaçlarına uygun olarak dizayn edilerek seri üretilen özel araçlar.

Van Eck İkiz Kat araçlarınız ile tasarrufunuz hesaplamak için:

https://www.vanecktrailers.com/en/tco-calculator/

Van Eck İkiz Kat Araç Özellikleri