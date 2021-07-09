TIRSAN, TÜM SEKTÖRLERDE İLK 3’TE

2009 yılında sektörün ilk ve tek Ar-Ge merkezini kuran Tırsan, yetkin çalışanlarıyla başarılarına bir yenisini daha ekledi. 2021 Avrupa Treyler İnovasyon Ödüllerinde tüm kategorilerde aldığı

ödüller ile uluslararası yetkinliğini dünyaya tescilleyen Tırsan, Türkiye’de de Ar-Ge 250’nin yaptığı araştırmada tüm sektörler içerisinde 2020 yılında en çok patent alan 3. şirket oldu.

Ekonomi ve İş Dünyası Portalı Turkishtime’ın 2013 yılında start verdiği “Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması” Ar-Ge merkezlerinin performanslarını; En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Firmalar,

Yürütülen Proje Sayısı, Çalışan Lisans ve Lisansüstü Personel Sayısı, Çalışan Kadın Personel Sayısı, Alınan Patent Sayısı, Alınan Tasarım Tescil Sayısı, Alınan Marka Sayısı ve Alınan

Faydalı Model Sayısı kriterlerinde değerlendirerek Ar-Ge 250 araştırması 2020 sonuçlarını açıkladı.



Pandemi döneminde de Ar-Ge çalışmalarına hız kesmeden devam ederek 22 yeni ürün lanse eden Tırsan, aynı zamanda Ar-Ge 250 verilerine göre,tüm sektörler içerisinde en çok patent

alan ilk 3 şirket arasında yerini aldı. Tırsan, aynı zamanda ilk 3 şirket içerisinde uzman 108 çalışanıyla, çalışan başına düşen patent sayısında da 1. oldu.

44 yıldır müşterilerinin her zaman yanında olan güvenilir lider Tırsan, uzman çalışanları, güçlü Ar-Ge ve yalın üretim altyapısı ile Avrupa başarılarına yenilerini eklemeye, müşterilerinin

rekabet gücünü arttırmaya ve kendi teknolojisi ile sektöre yön vermeye devam edecektir.