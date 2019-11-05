Tırsan, sinemanın tüm çocuklara ulaşması için destek veriyor

Tırsan, Türkiye’nin geleceği gençler ve çocuklar için eğitim ve kültür projelerini desteklemeye devam ediyor. Tırsan, sinemaya gitme şansı daha az olan çocukları ve gençleri sinema ile tanıştırmayı hedefleyen, Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliği ile Trabezunta Film ve Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği projesi, “Çocuklar için gezen sinema”nın ana sponsoru oldu. Tırsan tarafından bağışlanan mobil sinema salonunun 2019 yılında 12 ilde 80 bin öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

“Gelecek için eğitim ve kültür projelerine destek vermeyi sürdürüyoruz”

Proje ile ilgili açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Tırsan’ın gelecek nesiller ile ilgili sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemi vurgulayarak, “Kurulduğu günden bu yana tüm paydaşlarımızla birlikte sektörümüz ve ülkemiz için çalışıyoruz. Geleceğimiz için eğitim ve kültür projelerine destek veriyoruz. Çocuklarımıza fayda sağlayacak projeler bizim için önemli. Sanatla erken yaşta tanışan çocukların yeteneklerinin geliştiği, işbirliğine daha yatkın oldukları ve kendilerine hedef koyup gerçekleştirme becerilerinin arttığı bilimsel raporlar ile destekleniyor. Araştırmalar, ülkemizde sanatın sinemanın tüm çocuklara ulaşması konusunda daha gayretli olmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Her çocuğumuzu sanatla tanıştıracak projelere destek vermekten, ‘Çocuklar için gezen sinema’ projesinin ana sponsoru olarak sinemaya erişimi kısıtlı olan çocuklara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.’’ şeklinde konuştu.

“Sanatla ilgilenen çocuklar bir adım önde”

“Çocuklar için gezen sinema” projesi, bu yıl itibariyle başkanlığını Muhammet Çakıral ve başkan yardımcılığını Erol Gözen’in yaptığı Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği’nin bünyesi altında faaliyetlerini sürdürüyor. Proje ile amaçlarının sinema imkanının yeterli olmadığı coğrafyalarda, sinema kültürü ile tanışmamış çocukları bu kültür ile buluşturmak ve o çocukların sosyal, sanatsal gelişimine katkıda bulunmak olduğunu belirten Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği Başkan Yardımcısı Erol Gözen, derneğin kuruluş amacını şu şekilde açıkladı: “Her oyun çocuklar için keyiflidir. Fakat sanat etkinlikleriyle ve sanatla ilgilenen çocuklar, yaşıtlarından birkaç adım daha önde olurlar. Çünkü yaşama dair edindikleri izlenim ve beceriler sayesinde, zihinsel ve fiziksel gelişimleri daha hızlı olur. Ayrıca, kolektif çabalarıyla sosyalleşen çocuklar, öznel yaratıcılıklarıyla da ilginin merkezinde olmayı başarırlar. Sanat ve buna benzer diğer etkinliklerin bir başka gücü de çocuklara yaşadığı toplumun bir üyesi olduğu bilincini aşılamasıdır. Çocuklar, işbirliği ve dayanışma kültürüyle estetik algısını geliştirir. Bu faaliyetler, çocuğun bireysel sorunlarına çözüm üretmesinde de rehber olur. Sanat gibi sosyal ve kültürel etkinlikler bu anlamda, çocuklara özgüven aşılayarak daha iyi bir yurttaş ve sorumlu bir birey olarak mutlu yaşamalarına katkı sunar. İşte biz de tam bu noktada onların yanında olmak için varız.Projede desteğini esirgemeyen Tırsan ailesine teşekkürlerimizi sunuyoruz.”

Gezen sinema 2018’de 70 bin çocuğa ulaştı

2010 yılında Muhammet Çakıral tarafından bağımsız filmler, belgeseller ve kültürel organizasyonlar icra etmek için kurulan Trabezunta Film, 2018 tarihinde Anadolu’yu “Mobil Sinema” ile tanıştıran ilk şirket oldu. Turizm Bakanlığı desteği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile hayata geçirilen “Çocuklar için gezen sinema” projesi böylece ilk yılında 21 ilde 70 bin çocuğa ulaştı. Her yıl genellikle 15 Eylül – 24 Aralık tarihleri arasında planlanan organizasyonun gelen talepler doğrultusunda 2020 yılı kış döneminde de sürdürülmesi hedefleniyor.