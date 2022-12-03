TIRSAN SİLOBAS SERİSİ, AVRUPA’NIN EN HAFİF SİLOBAS AİLESİ

Avrupa’nın En Hafif Silobas Ailesi

Müşterilerinin rekabetçiliğini artırmak için her daim geliştirilen silobas ailesi, Avrupa’nın en hafif silobas ailesidir. Uluslararası Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne uygun olarak alüminyum malzemeden üretilen Tırsan’ın Kässbohrer Silobas Ürün Ailesi; 31 m3’ten 90 m3’e kadar yatay, damperli ve ADR’li silobasları kapsıyor. Yüksek taşıma kapasitesi, operasyon kolaylığı ile çimento, inşaat malzemesi, toz veya granül halindeki plastik hammaddeler, gıda ve tehlikeli maddelerin taşımacılığında kullanılıyor.

Avrupa’da İlk 3’te

Türkiye alüminyum silobas pazarının lideri konumundaki Kässbohrer Silobas Ailesi, Avrupa pazarında da düşük boş ağırlığı ve verimliliği sayesinde ilk 3’te yer almaya devam ediyor. Farklı coğrafyalardaki farklı regülasyonlar, yükler, taşıma modelleri ve operasyonel beklentiler doğrultusunda her gün gelişmeye devam eden Kässbohrer Silobas Ailesi farklı hacim seçenekleri ile çimento, inşaat malzemesi, toz veya granül halindeki plastik hammaddeler ve gıda başta olmak üzere akışkan katı yüklerin taşınmasında kullanılıyor. Düşük boş ağırlığı, boşaltımdaki hızı ve üstün mühendislik eseri üst yapı tasarımı sayesinde yükün tamamen boşaltılmasını sağlayan Kässbohrer Silobas Ailesi yatay, damperli, ADR’li ve konteyner olmak üzere 4 ana gruba ayrılıyor. 31 m³, 33 m³, 35 m³, 38 m³, 40 m³ ve 45 m³ hacim opsiyonlarıyla müşterileriyle buluşan yatay silobas ailesi K.SSL, 3 adete kadar kompartman ve menhol opsiyonu, sağ, sol veya arkadan boşaltım opsiyonu, boşaltım akışkanlaştırıcı ve kompresör gibi opsiyonları ile farklı müşteri ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. Kässbohrer Silobas Ailesinin damperli grubu K.SSK, 40 m3‘ten 90 m3’’e kadar olan hacim opsiyonları, 8’e kadar menhol opsiyonu, elektro-hidrolik pompa, 4 dingil, kompresör, paslanmaz hava hattı ve valfler, iki eksende açılan boşaltım konisi, gövde içi asit yıkama, vibratör, boşaltım akışkanlaştırıcı, hava soğutucu başta olmak üzere geniş opsiyonlarıyla farklı sektörlerde farklı ürünlerin taşınmasında kullanılıyor. Türkiye’nin ADR’li taşımacılık ile tanışmasını, ürettiği Türkiye’nin ilk ADR’li Akaryakıt Tankeri K.STB ile sağlayan Tırsan, ADR’li Silobası ile de Avrupa’nın en hafifi olma özelliği taşıyor. Karbür, kömür, kül ve metal talaşı gibi tehlikeli maddelerin taşınmasında 40 m3, 50 m3 ve 60 m3 hacim seçeneği ile üretilen K.SSK ADR tercih ediliyor. Kässbohrer’in intermodal taşımacılığa tam uyumlu ürünlerinden biri olan Silo Konteyner K.CON S, 20 ft., 30 ft. ve 40 ft. uzunluklarda üretiliyor ve bu uzunluklar dahilinde Avrupa’nın en yüksek yükleme hacmini sunuyor.

Son Teknoloji Silobaslar IAA Transport 2022 Fuarı’nda Sergilendi

Silobas Ailesinin en yeni üyeleri, geçtiğimiz Eylül ayında Almanya’da gerçekleştirilen IAA Transport 2022 fuarında sadece Tanker ve Silobas araçlarının yer aldığı özel bir stantta sergilenmişti. Ödüllü Ar-Ge Merkezi’nde geliştirilen ve Kuzey Avrupa regülasyonlarına uygun üretilen, 66 m3’lük 4 dingilli damperli silobas K.SSK 66 ile Kässbohrer’in en yüksek hacimli yatay silobası olan 45 m3’lük yatay silobas K.SSL 45 fuar boyunca ziyaretçilerden büyük ilgi görmüştü.

Avrupa’nın En Hafif En Yüksek Hacimli 90 m3 Hacimli Silobası

Tırsan Avrupa’da 90 m3 hacimli silobas üretebilen tek üreticidir ve aynı zamanda müşteri odaklı sürekli iyileştirme faaliyetleri ve üretim gücü ile de Avrupa’nın en hafif silobasını pazara sunmaktadır. 90 m3 hacimli silobas, K.SSK 90, Avrupa’nın en yüksek kapasitesi ve en düşük boş ağırlığı ile müşterilerine kuru dökme yük taşımacılığında en yüksek verimliliği sunmaktadır. Yüksek taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek mukavemetli çelik şasisi ile, en dayanıklı ve en uzun ömürlü kullanımı sunar. K.SSK 90 son olarak, Logitrans 2022 fuarında sergilenmiş ve sektör profesyonellerinin büyük beğenisini toplamıştı.

Tırsan Kaynak Akademisi ile Türkiye’ye Uluslararası Katma Değer

Kaynak kalitesinin yol, yük ve sürüş güvenliğinde büyük önem taşıdığı silobas üretim süreci Tırsan’ın 45 yıllık uzmanlığı ve yalın üretim anlayışı ile her gün iyileştiriliyor. Tırsan, 2013’te kurduğu Kaynak Akademisi ile kaynak kalitesi konusunda hem sürekli gelişimi sağlıyor hem de yetkin ve alanında uzman insan kaynağının yetişmesine öncülük ediyor. Kaynak Akademisi aracılığı ile 2013 yılından bu yana 850 kaynak çalışanına, uluslararası geçerliliğe sahip 1025 sertifika kazandırdı. En kaliteli ürünleri, malzeme ve işçiliği müşterilerine standart olarak sunan Tırsan, teorik ve pratik eğitimleri bir arada sunarak yetkin, uluslararası sertifikaya sahip kaynak uzmanı çalışanlar yetiştirmeye devam ediyor. Tırsan Kaynak Akademisi eğitimlerinde, kursiyerlerin kendini üretim hattındaymış gibi algılamasını sağlayan 3 boyutlu sanal gerçeklik uygulamasıyla gaz altı kaynak tekniklerini uygulamalı olarak öğreten simülasyon ekipmanının yanı sıra gerçek kaynak makineleri kullanılıyor.