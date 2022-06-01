Tırsan Iso 500’de De Lider

Tırsan, her sene İstanbul Sanayi Odası tarafından yayınlanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması ISO 500 genel listesinde, 2021 yılı üretim performansıyla bir önceki seneye göre 38 sıra birden yükselerek 116. ve ihracat performansıyla da 7 sıra yükselerek 69. sırada yerini aldı.

Tırsan, ISO 500 motor taşıtları üreticileri listesinde, 8. sırada yerini aldı ve Türkiye’nin 100% Türk sermayeli en büyük otomotiv sektörü üreticisi oldu.

Güvenilir lider Tırsan, Avrupa’nın en geniş ürün gamını üreten tek üretici olarak 70’ten fazla ülkedeki müşterilerinin rekabet gücünü artırıyor.

Türkiye’nin ilk Ar-Ge Merkezi’nde geliştirdiği yenilikçi ürünleriyle sektöre yön veren Tırsan; 2021 yılında başarılarını sürdürdü. Haftada 1 patent alan Tırsan, Turkish Time bağımsız araştırmasında tüm sektörler içerisinde en çok patent alan 3., çalışan başına patent sayınına göre de 1. sırada yerini aldı.

Tırsan, treyler sektörünün en prestijli inovasyon ödülü olan “2021 Avrupa İnovasyon Ödüllerinde 4 ödül birden kazandı. Böylece, yalnızca son 3 dönemde 7 farklı kategorinin hepsinde ödül alarak bu kadar kısa sürede bu başarıya imza atan ilk ve tek şirket unvanını aldı.