Tırsan, Ebam’a 40 Adet Multiride Teslim Etti

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, Covid-19’a karşı tüm güvenlik önlemlerini alarak, teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. Tırsan, uluslararası nakliyenin öncü firmalarından Ebam Uluslararası Nakliyat’a 40 adet Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Treyler teslim etti.

Müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği en geniş ürün gamıyla sektöre yön veren ve lojistik firmalarının ilk tercihi olmaya devam eden Tırsan, Ebam Uluslararası Nakliyat firmasının İzmir’de bulunan merkez ofisinde gerçekleştirdiği teslimat törenine; Ebam Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Mutlubaş, Operasyon Müdürü Hakkı Çalmaz, İdari İşler Müdürü Alican Mutlubaş ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katılım gösterdi.

Tırsan ile İhtiyaçlarımızı Eksiksiz Tamamlıyoruz



Teslimat töreninde açıklamalarda bulunan Ebam Uluslararası Nakliyat Genel Müdürü Ahmet Mutlubaş, “Uzun yıllardır, gerek tecrübemiz gerekse deneyimimizle firmamızın ihtiyaç duyduğu her şeyi Tırsan ile eksiksiz tamamlamanın memnuniyetini yaşıyoruz. Tırsan araçları, kataforez kaplı şasisi, kullanıcı dostu tasarımı ve yüksek kaliteden üretilen malzemeleri ile filomuza pratik ve uzun ömürlü kullanım avantajı sağlıyor. Ebam Uluslararası Nakliyat olarak, müşterilerimize başta askılı tekstil olmak üzere, otomotiv yedek parça ve kuru gıda taşımacılığı hizmeti veriyoruz. Tüm operasyonel işlerimizi filomuzda bulunan Tırsan treylerler ile gerçekleştirerek, hem zamandan hem de maliyetten tasarruf ediyoruz. Filomuzu yine Tırsan araçlarıyla güçlendirmekten ve 300 adede yükseltmekten memnunuz” dedi. Tırsan’ın satış sonrası hizmetlerine de dikkat çeken Mutlubaş, “Tırsan’ın sahip olduğu geniş servis ağı ve bünyesinde bulunan uzman kadrosu ile firmamıza vermiş olduğu kaliteli hizmetlerden de çok memnunuz” açıklamasında bulundu.



Tırsan Multi Ride Araçlarımız, Çekici Ayırt Etmiyor

Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç konuşmasında; ‘Treyler sektörünün öncü üreticisi olarak, bugün burada uzun yıllardır başarılı iş birliğimizi sürdürdüğümüz Ebam Uluslararası Nakliyat firmasına yeniden araç teslimatı gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Teslimatını yaptığımız Tırsan Multi Ride araçlarımız çekici ayırt etmeden bütün çekici tipleri ile kullanılabilmektedir. Aracın sahip olduğu bu özellik ile müşterimiz operasyonlarında esneklik sağlayabilecektir. Ayrıca müşterimiz, araçta bulunan tren yükleme opsiyonuyla da taşımalarında yüksek verimlilik elde ederken, Yük Emniyet Sertifikasına sahip araç üst yapısıyla da yükün güvenliğini garanti altına alabilecektir. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride aracının sahip olduğu bu özellik, iş ortağımıza tüm operasyonlarında çok daha kolay, hızlı ve verimli şekilde çalışma imkanı sunacaktır” dedi. Erkoç açıklamalarına şu şekilde devam etti, “Ebam Uluslararası Nakliyat’ın filo yatırımlarında yine Tırsan’ı seçmesinden dolayı büyük memnuniyet duyuyor, başarılı iş birliğimizin yeni projeler ile devam edeceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride Özellikleri Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride treylerler standardında yükün emniyetli şekilde taşınabilmesi için, televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 farklı noktadan bağlantı yapmaya

olanak sağlayan K-Fix yük güvenlik sistemine ve Code XL yük emniyet sertifikasına sahiptir. Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, Gümrük Mevzuatı kurallarına tam uyumu sayesinde,uluslararası komple yük taşımacılığı gerçekleştiren firmalar için doğru çözümdür. Ayrıca T.SCS MR aracı, sahip olduğu dingil kaldırma sistemi ile lastik maliyetini düşürmektedir.



Mekanik çatı kaldırma sistemi sayesinde, 5 farklı iç net opsiyonu, hızlı yükleme ve boşaltma kolaylığı sunan Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride, yan kayar perde ve kayar çatı özelliği sayesinde müşterilerine maksimum verimliliği sunmaktadır. 7,2 ton forklift aks yüküne dayanıklı tabanı sayesinde, rampa yüklemelerinde maksimum taban dayanımı sağlamaktadır. Öte yandan aracın, şasi ve çelik aksamları çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalıdır. Ayrıca, Tırsan Tenteli Perdeli Multi Ride geniş opsiyon çeşitlerinde; yükleme operasyonlarını kolaylaştıran açılabilir arka baba sistemi, arka yanaşma sensörleri ve CODE XL uyumlu dikey

entegre yapılı yan perdeler bulunmaktadır.