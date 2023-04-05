TIRSAN'DANVECTORGLOBALLOJİSTİK'E BİR TESLİMAT DAHA

Ar-Ge yetkinliği ve üretim gücü ile taşımacılığın her sektöründeki müşterilerinin ihtiyaçlarını tam karşılayan Güvenilir lider Tırsan Adapazarı fabrikasında gerçekleştirdiği teslimatlara hız kesmeden devam ediyor. Tırsan SCS X+’lerin teslimat törenine Vector Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Başkara ve Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Orkun Demir katılım gösterdi.

Doğru Olduğunu Bildiğimiz Yatırımı Güvenle Tekrar Ettik

Gerçekleştirilen törende yaptıkları yatırımı değerlendiren Vector Global Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Başkara, “Tırsan’ı tanımanın ve bilmenin ötesinde filomuzun tamamı Tırsan treylerlerden oluştuğu için kaliteyi birinci dereceden tecrübe ettik. Avrupa’ya yaptığımız genel kargo ve halı taşımaları için Tırsan’ı tercih etmiş ve Tenteli Perdeli ürün grubundaki avantajlarını birebir yaşamıştık. Yeni yatırım kararı aldığımızda da yine en doğru yatırımın Tırsan ile olacağından emindik. İlk değerlendirmeyi treylerlerin operasyonumuza ve lojistik anlayışımıza olan uyumu üzerinden yaptık. Aracın, Code XL yük güvenliği sertifikasına sahibi olması ve yük bağlama fonksiyonlarının zenginliği yük güvenliğini en üst seviyeye çıkarmamızı sağladı. Ayrıca, çatı kaldırma imkanının olması ve 4 baba seçeneği ile de operasyonlarımızı hızlandırdık. Tırsan SCS X+’ın güçlü üst yapısı ve KTL kaplı şasisi ile uzun ömürlü bir yatırım olduğunu biliyoruz. Filomuzu genişletirken daha önce olduğu gibi Tırsan’ı tercih ederken içimiz çok rahattı. Satış sonrası hizmetler konusunda gerek servis gerekse yedek parça operasyonlarında Tırsan’ı her zaman yanımızda gördük. Kendi müşterilerimizle kurduğumuz sürdürülebilir ve uzun soluklu iş ortaklığını, aynı zamanda treyler konusunda çözüm ortağımız olan Tırsan’dan da görmek, doğru yatırımı yaptığımızın en büyük göstergesi oldu. Bugün de daha önce Tırsan ile yaptığımız yatırımın doğru olduğunu bilerek, Tırsan’a duyduğumuz güven ile tekrar ettik” sözleriyle yaptıkları yeni yatırımı değerlendirdi.

Ortak Noktamız Sürdürülebilir İş Birliği

Törende Tırsan Treyler Satış Yöneticisi Orkun Demir de açıklamalarda bulundu, “Vector Global Lojistik ailesine ve Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Yunus Başkara’ya Tırsan’a duydukları güven için teşekkür ediyoruz. Daha önce yaptıkları yatırımlarda hem treylerlerimizin kalitesini birinci elden tecrübe ettiler, hem de satış sonrası noktasında Tırsan’ın gücünü ve uzmanlığını yaşadılar. Firmanın, yeni yapmış olduğu yatırım kararlarında da Tırsan’ın tercih etmesi, Tırsan ve Vector Global Lojistik’in sürdürdüğü başarılı iş ortaklığını daha da güçlendirecektir” dedi.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus T.SCS X+ Özellikleri

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, patentli K-Fix sistemi sayesinde, yüklerin en güvenli şekilde taşınmasını sağlıyor. Televre üzerindeki her biri 2,5 ton kapasiteli toplam 236 adet yük bağlama noktası sayesinde, 500’den fazla yükleme kombinasyonu sunan Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus’ın üst yapısı ve perdeleri Code XL standartlarına %100 uyum sağlıyor.

Tırsan Tenteli Perdeli Maxima Plus, 385/65R22,5 lastik ile 2.800-2.850-2.900 -2.950 -3.000 mm iç net opsiyonu ile maksimum yükleme imkânı sunuyor ve yükleme esnasında 500 mm ekstra kaldırma özelliği ile operasyonel hız ve verimlilik avantajı sağlıyor. Ayrıca, 7,200 kg forklift aks yüküne dayanımlı taban özelliği ile Tenteli Perdeli Maxima Plus, şasi ve çelik aksamlarının çinko tri-elektron metoduna göre kataforez (KTL) kaplamalı oluşu sayesinde ürünleri 10 yıl pas yürümezlik garantisi altına alıyor.