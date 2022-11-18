Tırsan Avrupa’nın En Yüksek Hacimlı Damperli Silobası İle Logıtrans Fuarının Gözdesi

Türkiye’nin hizmet ihracatının önderlerinden lojistik sektörü, Tırsan’ın yetkin ekibi tarafından fuarın açılış gününde memnuniyetle ağırlandı. Sektörümüz, Tırsan’ın tüm taşıma modellerine uygun Avrupa’nın en geniş ürün gamı ile bir kez daha buluşma fırsatı yakalıyor.

Sektörün Kalbi Tırsan Standında Atıyor

Fuarın açılış gününde Uluslararası Nakliyeciler Derneği Başkanı Çetin Nuhoğlu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, EKO MMI Fuarcılık İdari Direktörü İlker Altun ve Messe München GMBH Yönetim Kurulu Üyesi Falk Senger de dahil olmak üzere sektör temsilcilerinden büyük ilgi gören Tırsan’ın Holl 1 Stand 402’de bulunan standı 18 Kasım’a kadar ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek.

Avrupa’nın En Hafif Silo Ailesi

Tırsan ödüllü Ar-ge merkezi tarafından, müşterilerinin rekabetçiliği arttırmak için her daim geliştirilen silobas ailesi, Avrupa’nın en hafif silobas ailesidir. Uluslararası Basınçlı Kaplar Yönetmeliği’ne uygun olarak alüminyum malzemeden üretilen Tırsan’ın Kässbohrer Silobas Ürün Ailesi; 31 m3’ten 90 m3’e kadar yatay, damperli ve ADR’li silobasları kapsıyor. Yüksek taşıma kapasitesi, operasyon kolaylığı ile çimento, inşaat malzemesi, toz veya granül halindeki plastik hammaddeler ve gıda taşımacılığında müşterilerine en üst seviyede güvenlik sağlarken düşük boş ağırlığı ile düşük işletme maliyeti sunuyor.

Avrupa’nın En Hafif 90 m3 Hacimli Silobası

Tırsan Avrupa’da 90 m3 hacimli silobas üretebilen tek üreticidir ve aynı zamanda müşteri odaklı sürekli iyileştirme faliyetler ve üretim gücü ile de Avrupa’nın en hafif silobasını üreten tek üreticidir. 90 m3 hacimli silobas, K.SSK 90, Avrupa’nın en yüksek kapasitesi ve en düşük boş ağırlığı ile müşterilerine kuru dökme yük taşımacılığında en yüksek verimliliği sunmaktadır. Yüksek taşıma kapasitesinin yanı sıra yüksek mukavemetli çelik şasisi ile, en dayanıklı ve en uzun ömürlü kullanımı sunar