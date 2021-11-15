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Tırsan, Avrupa fuarlarına hız kesmeden devam ediyor

44 yıldır treyler sektörünün güvenilir lideri Tırsan, fuar katılımlarına hız kesmeden devam ediyor. Tırsan, son teknoloji ile donatılmış Avrupa’nın en geniş ürün gamını, 16-20 Kasım tarihleri ​arasında Fransa’nın Lyon şehrinde gerçekleşecek Solutrans Fuar’ında sektörle buluşmaya hazırlanıyor.

Lojistik 15.11.2021, 21:32
Tırsan, Avrupa fuarlarına hız kesmeden devam ediyor

Tırsan bünyesinde yer alan Kässbohrer ile, 16-20 Kasım tarihleri arasında Fransa’nın Lyon kentinde düzenlenecek Solutrans Fuar’ında bu yıl da yerini almaya hazırlanıyor. 2015 yılından bu yana Solutrans fuarına katılan Tırsan, Avrupa'nın en geniş ürün yelpazesinin en seçkin örneklerini sergileyecek.

Tırsan, Avrupa’nın En Geniş Ürün Gamını Fransa’da Sektörle Buluşturacak

Tırsan, genel kargo, soğuk zincir, inşaat ve sıvı ürün taşımacılık sektörlerinin ihtiyaçlarını karşılayan en geniş ürün gamı ile 55’ten fazla ülkedeki müşterilerinin çok yönlü ihtiyaçlarına çözüm sunuyor. 2021 Avrupa İnovasyon Ödülleri”nde 7 farklı kategoride 7 ödül alan ilk ve tek şirket olan Tırsan, sektörün ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği Kässbohrer marka araçları ile yurt dışındaki müşterilerinin de tüm operasyonel ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Solutrans 2021 Fuar’ında Fransız müşterileriyle bir araya gelmek için hazırlıklarına son süreat devam eden Tırsan’ın Kässbohrer satış ekibi fuarda; düşük ağırlık merkezi ve yük dağılımı sayesinde en verimli nakliye için mükemmel çözüm olan Dampersiz Silo K.SSL 38, S700MC çelikten ustaca tasarlanmış 3 dingilli Mega Uzayan Platform K.SPA M, güvenli taşımacılık için en uygun çözümler sunan Plywood Kutu K.SBT ve ağır yük taşımacılığında güvenilir performans sağlayan 3 dingilli uzar low bed K.SLA araçlarını Hol 4 Stand F122’de sergileyecek.


 

Dampersiz Yatay Silobas Özellikleri

Tırsan'ın Kässbohrer Dampersiz Yatay Silobasları, yüksek mukavemet değerli özel alaşım alüminyum malzemeden üretilmiştir. K.SSL 38 Yatay Silobasları yarım şasisi ve düşük 4.700 kg’den başlayan boş ağırlığı sayesinde sunduğu verimlilikle daha fazla yük taşıma imkanı sağlar ve operasyonel maliyetleri minimuma indirir.

Treylerin sahip olduğu özel boşaltım koni dizaynı ve boşaltım akışkanlaştırıcı sistemi ile tank içerisinde malzeme bırakmadan en hızlı ve tam boşaltım yaparak zamandan da kazandırır. Ayrıca, özel tasarımı ile Yatay Silobas, yüksek manevra kabiliyeti ile konforlu sürüş imkanı sunar.

Mega Uzayan Platform K.SPA M

Tırsan’ın 3 dingilli uzayabilen ağır hizmet platform K.SPA M aracı, yüksek dirençli ve güvenli yapısı sayesinde uzun ve ağır yükler için ideal çözümler sunar. K.SPA M, Mega çekiciler ile eşleşebilen 5.teker yükseklikleri, değişken konteyner kilit pozisyonları, EUMOS-40511 sertifikalı babaları ve Code XL sertifikalı ön paneli ile kullanıcılarına her koşul altında maksimum operasyonel esneklik sunar.

Uzar Low Bed K.SLA 3

Trsan uzayabilir low-bed ürün grubunun en küçük üyesi K.SLA 3, 6 metreye kadar uzayabilir platformu sayesinde farklı boyutlarda yüklerin taşınmasında büyük esneklik sağlar. K.SLA 3 sabit ve serseri dingil dizilişi ile farklı taşımacılık ihtiyaçlarına uygun çözümleri vardır. 12.070 kg boş ağırlığa ve toplam 52.800 kg teknik taşıma kapasitesine sahiptir. 50'şer santimetre kademeli uzaması sayesinde toplam 15.240 mm plattform uzunluğuna ulaşarak ağır taşımacılık ihtiyaçlarında kullanıcısının rekabet gücünü arttırır.

Kässbohrer K.SLA 3, lastik tekerlekli kepçeler, ekskavatörler, biçerdöverler ve damperlerin verimli taşınması için özel tasarlanmıştır. İki çift teker havuzu bulunmaktadır. Buna ek olarak, daha esnek kullanım için K.SLA 3’te teker havuzunun üstü aluminyum rampa ile kapatılarak platform düzleştirilebiliyor. Bu sayede farklı yüklerin yüklenmesine olanak sağlanıyor.

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