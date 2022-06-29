TIRSAN 20 YILDIR EĞİTİM PROJELERİNİ DESTEKLİYOR

Tırsan, 2001 yılından bu yana TEGV tarafından yürütülen Ateşböceği mobil eğitim projesine, Tırsan Ateşböceği aracını üreterek destek vermektedir. Tırsan Ateşböceği aracı, ilköğretim çağındaki öğrencilerine bilişim alanında mobil eğitim almalarını sağlamaktadır. Tırsan, 2001 yılından bu yana destek verdiği projede, bilişim teması ile dönüşümünü yaptığı Tırsan Ateşböceği’nin açılış törenine gururla katıldı.



8 Haziran Çarşamba günü, Tırsan Bilişim Ateşböceği Öğrenim Biriminin açılışı, Sakarya Hacı Emine Oba İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine, Robotik Kodlama eğitimi verilmek üzere gerçekleşti. Açılış törenine, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yöneticileri, Sakarya il ve ilçe millî eğitim müdürlüğü yöneticileri, Tırsan Treyler Yurt Dışı Operasyonlar Koordinatörü Çetin Öztürk, Ür-Ge Koordinatörü Yasemin Uzçakar, Kutu-Frigo Kobi Koordinatörü Sedat Işık, öğretmenler ve öğrenciler katılım gösterdi. Törende Tırsan yetkililerine, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Levend Kılıç, bir çocuğumuz tarafından yapılan resim çalışmasını hediye etti.

Planlanan eğitimler, Tırsan tarafından dönüşümü yapılan “Bilim Ateşböceği Öğrenim Birimi” aracında gerçekleştirilecek. Okul bahçesinde yer alan araçta, proje etkinlikleri kapsamında; algoritma ve kodlama içerikleriyle algo dijital kodlama etkinlikleri, teknoloji farkındalığının artırılması, algoritmik düşünce becerisi kazandırılması, yorumlama ve zihinsel becerilerin geliştirilmesi amacıyla 2 ila 8. sınıf arası öğrenci gruplarına toplamda 12’şer veya 6’şar saat eğitim düzenlenecek. Ateşböceği Öğrenim birimi, Sakarya’dan sonra Türkiye’nin farklı illerinde eğitim vermeye devam edecek.