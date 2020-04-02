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Tır Sürücüleri zorunlu Korona testine tabi olacak

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüse karşı ülkemizde de ciddi tedbirler alınmaya başlandı ve halen bu sürecin içindeyiz.

Tır Sürücüleri zorunlu Korona testine tabi olacak

Dünya genelinde hızla yayılan korona virüse karşı ülkemizde de ciddi tedbirler alınmaya başlandı ve halen bu sürecin içindeyiz.

02 Nisan 2020 Perşembe 22:23
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Tır Sürücüleri zorunlu Korona testine tabi olacak

SEKTÖRÜN VE TAŞIMACILARIN BEKLENTİSİ BUYDU

Korona virüs tedbirleri kapsamında Avrupa'ya açılan sınır kapılarının yolcu giriş-çıkışlarına kapatılıp, sadece TIR'ların geçişlerine izin verildiği Kapıkule Sınır Kapısı'nda önlemler en üst seviyeye çıkarıldı. Ülkeye giriş yapan TIR'lar dezenfekte edilirken, sürücüleri de ateşleri ölçülüp, kontrolden geçiriliyor.

Türkiye’de virüsün görülmeye başladığı günden itibaren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı çalışmalarla Türk halkının gönlünde taht kurdu. Bakanlık virüsün yayılmasının önüne geçmek için şimdi de Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR sürücülerini teste tabi tutacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI VERDİ TOBB KOORDİNE EDECEK

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun girişimleri sorucu Sağlık Bakanlığı ile korona virüsü tedbirleri kapsamında işbirliği yapıldı. Yapılan işbirliği çerçevesinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda bundan sonra giriş yapan tüm TIR sürücülerine korona virüs testi yapılacak. Testin ardından sürücüler, karantina kuralına tabi tutulacak. Kapıkule Sınır Kapısı’nda başlayacak olan bu uygulama, diğer sınır kapılarında da hayata geçirilmelidir.

TOBB BAŞKANI HİSARCIKLIOĞLU:

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu:'' Sağlık Bakanlığı'nın Kapıkule Gümrük Kapısında hızı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verdi. Taşımacılıkta sıkıntılar azalacak ve daha güvenli olacak.'' dedi.

Son Güncelleme: 02.04.2020 22:36
Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca
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