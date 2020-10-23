TİO-ÜDY Muafiyeti Sağlayan Çevrimiçi Eğitim Başlıyor

Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD, sektörün ve üyelerinin uluslararası standartlarda ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlamaya yönelik çalışmalarının yanı sıra Türkiye'de lojistik kültürünün yerleşmesi ve gelişimi için eğitim faaliyetlerini yürütmeye devam ediyor.



UTİKAD eğitim faaliyetlerini dünyanın ve ülkemizin yaşadığı koronavirüs salgını sebebiyle virüs bulaşma riskini azaltmak üzere ve güvenlik tedbirleri çerçevesinde çevrimiçi platformlar üzerinden sürdürüyor. UTİKAD tarafından ilk kez bu yıl düzenlenecek olan UTİKAD Lojistik Eğitimi'nin çevrimiçi platform üzerinden yapılacak olması “eğitimde fırsat eşitliği”ni de beraberinde getiriyor. Böylece eğitime Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanabiliyor.

Eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar TİO Yönetmeliği kapsamındaki TİO-ÜDY muafiyetini ve İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından verilen Lojistik Uzmanlık Sertifikası'nı almaya hak kazanıyor.

EĞİTİM TÜRKİYE’DE YALNIZCA UTİKAD TARAFINDAN VERİLİYOR

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün TİO-ÜDY muafiyeti tanıdığı, Türkiye'de yalnızca UTİKAD tarafından verilen UTİKAD Lojistik Eğitimi dersleri; 7 Kasım 2020 - 26 Haziran 2021 tarihleri arasında sadece Cumartesi günleri 6 saat olarak, çevrimiçi platform üzerinden yapılacak.

Çok modlu taşımacılık dahil olmak üzere tüm taşıma modları, dış ticaret, depolama ve dağıtım, gümrük süreçleri, proje taşımacılığı, sigorta, tehlikeli maddeler, güvenlik ve emniyet ve maliyet yönetimi konuları, mevzuat ile operasyonel bilgiler eşliğinde sektörün ve akademik dünyanın temsilcileri tarafından katılımcılara aktarılacak olan eğitimin dili Türkçe olacak.

Hizmet yelpazesini genişletmek isteyen lojistik işletmesi sahibi girişimciler, sektör profesyonelleri ve mesleki bilgi birikimlerini dünya standartlarına taşımak isteyen herkesin katılabileceği bu eğitimde; %70 devam devam zorunluluğunun ve sınavlarda başarı şartı bulunuyor.



Eğitim ücreti 8.000 TL + KDV olup World Kart sahiplerine 9 taksit imkanı bulunmaktadır.



UTİKAD tarafından verilen bu eğitime katılmak ve bilgi almak isteyenlerin egitim@utikad.org.tr adresi üzerinden iletişime geçmelerini rica ederiz.



UTİKAD Lojistik Eğitimi 2020 - 2021 Dönemi Ders Programı için Tıklayınız