Thermo King’ten Sağlıkta Güvenli Taşımacılık çözümleri

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sıcaklığa duyarlı sağlık ürünlerinin yaklaşık yüzde 20'si nakliye sırasında zarar görüyor ve aşıların yüzde 25'i, soğuk zincirdeki kopmalar nedeniyle bozulmuş bir durumda hedeflerine ulaşıyor. Thermo King, bu ürünlerin etkinliğinin hava taşımacılığından denizyoluna, demiryoluna, treylere, son teslimat noktasına kadar devamlılığını sağlama yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

-70 santigrat derecede soğutma imkânı

Covid-19 aşısı için klinik deneylerini sürdüren ilaç şirketlerinin, ürünlerini -70 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklarda kadar korumak için sıcaklık kontrollerine ihtiyaç duyacakları öngörülüyor.

Aşının dünyaya dağıtımının ne zaman ve nasıl olacağı henüz belli olmasa da Thermo King, Magnum Plus ve SuperFreezer modelleri ile -70 santigrat dereceye kadar soğutma imkânı sağlıyor. Denizyolu taşımacılığı için tasarlanan bu iki model, karada da kullanım imkânı sunuyor.

GDP uyumlu ilaç taşımacılığı için geniş ürün yelpazesi

Thermo King, sıcaklık kontrollü ilaç taşımacılığı için gerekli olan kapsamlı bir GDP onaylı ürün yelpazesi sunuyor.

Kamyon, treyler, deniz veya hava taşımacılığından son nokta teslimatına kadar, Thermo King’te, dağıtım modellerinin her adımı için bir soğutma çözümü mevcut.

Treyler ve kamyon taşımacılığı için Pharma çözümleri

Thermo King’in treyler tipi SLXi ve Advancer serisi üniteleri ile kamyon tipi T serisi üniteleri, en hassas sıcaklık kontrolünü tek ve çok bölmeli soğutma çözümleri ile sağlıyor.

Thermo King, gerçek zamanlı izleme ve uzaktan izleme sistemi TracKing ™ ile, yükün güvenliğini sağlamak için sıcaklık sapmalarının tespit edilmesini ve anında harekete geçilmesine imkân sağlıyor.

Şehir içi teslimatlar için soğutma çözümleri

Thermo King’in ilaç kitiyle donatılmış motordan tahrikli üniteleri, distribütörlerden, toptancılara, imalatçılardan hastanelere ve eczanelere nakliyat dahil olmak üzere “Son Nokta İlaç Teslimatı” için çözüm sağlıyor.

Thermo King’in profesyonel mobil soğutma için soğuk konteyner çözümleri olan ColdCube ™, en zorlu çevre koşullarında biyomedikal ürünlerin, aşıların, kan tüplerinin ve biyolojik örneklerin güvenli bir şekilde taşınmasını sağlar ve eczanelere ve doğrudan hastalara dağıtım için idealdir.

Hava taşımacılığı için soğutma çözümleri

Thermo King’in hava kargo taşımacılığında kullanılan soğutma ünitesi, hava taşımacılığı için aktif konteynerlerde pazar lideri olan Envirotainer ile işbirliği içinde üretiliyor ve esas olarak farmasötik ürünlerin taşınması için kullanılıyor. Ünite, yalıtımlı bir kargo konteyneri içine monte edilmiştir, bu da pasif çözümlere kıyasla çok güvenilir bir sıcaklık yönetimi sağlıyor

İlaç Ürünleri İçin Soğutmalı Depolama Çözümleri

Thermo King’in soğuk hava deposu çözümleri, planlanmamış geçici soğuk depolama gereksinimleri veya ek depolama kapasitesi gerektiren üretim operasyonları için kullanılabilir. İlaçlar için geçici soğuk depolama ihtiyaçlarının artması ve hastane ortamlarında ekstra kapasite ile Thermo King’in soğuk depolama çözümleri, güvenli, etkili, esnek ve mobil depolamanın yanı sıra düşük veya çok düşük sıcaklıklarda geçici test yetenekleri sunuyor.