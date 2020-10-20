Thermo King’ten Covıd-19 Aşısı Dağıtımına Destek

Klinik deneylerini sürdüren ilaç şirketlerinin, ürünlerini -70 santigrat dereceye kadar düşük sıcaklıklara kadar korumak için sıcaklık kontrollerine ihtiyaç duyacakları öngörülüyor. Thermo King, bu ürünlerin etkinliğinin hava taşımacılığından deniz, demiryoluna, treylere, son teslimat noktasına kadar devamlılığını sağlamak yönünde çalışmalarını sürdürüyor.

Aşılarda soğuk zincir kaybı yüzde 25

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, sıcaklığa duyarlı sağlık ürünlerinin yaklaşık yüzde 20'si nakliye sırasında zarar görüyor ve aşıların yüzde 25'i, soğuk zincirdeki kopmalar nedeniyle bozulmuş bir durumda hedeflerine ulaşıyor.

Thermo King tarafından sunulan ‘Yeni Soğuk Depolama Çözümleri’ ile uzun bir süre boyunca -70 santigrat derece sıcaklıkları koruyarak bir aşının bozulmasını azaltmaya yardımcı olunması amaçlanıyor.

Thermo King, -70 santigrat dereceye kadar korunan geçici depolama çözümleri sunarken, aynı zamanda son teknoloji telematik uygulamaları aracılığıyla uçtan uca sıcaklık kontrolü, güvenlik ve izlenebilirlik sağlayabiliyor.