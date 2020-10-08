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Thermo King’in Kalitesi Ödülle Tescillendi

Dünyanın en büyük soğutucu ünite üreticisi Thermo King’in Advancer A-Serisi, Avrupa'nın önde gelen 16 taşımacılık dergisini temsil eden uluslararası jüri tarafından 'Akıllı Treyler' kategorisinde birincilikle ödüllendirildi.

Lojistik 08.10.2020, 13:07
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Thermo King’in Kalitesi Ödülle Tescillendi

Yeni Advancer A-Serisi, performans, sıcaklık kontrolü ve filo bağlanabilirliği gibi birçok özelliğinden dolayı ödüle layık görüldü. “Treyler İnovasyonu" Ödülleri, 2002'den bu yana 7 farklı kategoride veriliyor.

Thermo King, Advancer serisi ile pazara daha önce görülmemiş yeniliklere sahip bir treyler soğutma ünitesi sundu. Advancer serisi müşterileri beklentilerini, Thermo King'in onlarca yıllık bilgi ve deneyimiyle birleştiren yeni bir ünite olarak ortaya çıktı.

Advancer A-Serisi, üstün performans, çığır açan sıcaklık kontrolü, üstün yük koruması ve eşsiz yakıt verimliliği sunuyor. Bu özellikleri ile müşterilerinin filo çalışma süresi ve toplam sahip olma maliyetinde önemli iyileştirmeler elde etmesine yardımcı olurken daha fazla operasyonel esneklik sağlıyor.

Önceki yıllarda Hannover’de düzenlenen IAA Ticari Araçlar Fuarında düzenlenen bir törenle sahiplerini bulan ödüller, 2020 yılında Koronavirüs nedeniyle fuarın iptal olmasından dolayı sanal ticari araç ticaret fuarı MFB 2020'de canlı video aktarımı ile verildi. Ödüller, Gövde, Şasi, Bileşenler, Konsept, Çevre, Güvenlik ve Akıllı Treyler olmak üzere yedi ayrı kategoride belirlendi.

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