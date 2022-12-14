Thermo King’e “Trailer inovasyon” Ödülü

Avrupa’nın önde gelen 16 ticari araç ve lojistik dergisinden oluşan jüri, Thermo King ve BPW'yi, akstan gelen enerjiyi treyler soğutma ünitesi için otonom bir güç kaynağına çeken akıllı enerji üretim sistemi “Advancer AxlePower” sistemi için ödüle layık gördü.

BPW ile ortaklaşa geliştirilen Thermo King Advancer AxlePower, BPW'nin ePower aksını Thermo King soğutma ünitesi ve akü depolama teknolojisiyle birleştiren, tamamen entegre, çekiciden bağımsız bir sistem olarak öne çıkıyor. Aracın rutin çalışması sırasında, treyler aksından kazanılan enerji soğutma ünitesini çalıştırmak için gereken gücü sağlıyor.

Thermo King “AxlePower” sistemi, araç hareket halindeyken veya fren yaparken üretilen enerjiyi, yüksek voltajlı bir aküde depolayarak soğutma ünitesine güç sağlamak için kullanıyor. Böylelikle tamamen elektrikli, sıfır emisyonlu ve otonom treyler soğutması sağlanıyor. Depolanan enerji, yaklaşık 5 saatlik standart soğutma için yeterli oluyor.

Advancer AxlePower sistemi soğuk zincir taşımacılığında sürdürülebilirliği artırmak için ideal bir çözüm sunuyor. Sessiz çalışma ve sistemin aküsünden enerji çekerek çalışma sırasında, sıfır karbon salımı, kullanıcıların düşük emisyon bölgeleri ve düşük gürültülü şehir içi teslimatları kolaylıkla gerçekleştirmesine olanak sağlıyor.