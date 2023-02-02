Thermo King, Hollanda'da İlk Axlepower Teslimatını Gerçekleştirdi

Thermo King'in Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da (EMEA) Ürün Yönetimi ve Pazarlama Sorumlusu Laurent Debias "Bir treyler tarafından genellikle taşıma sırasında kaybedilen enerjiyi, soğutma üniteleri için temiz güce dönüştürmelerine olanak tanıyan yeni bir teknoloji sunuyoruz. İnovasyonumuz nakliye soğutmasında değişiklik sağlıyor ve filoların sürdürülebilir uygulama hedeflerine ulaşmasına, yükün çevre dostu şekilde taşınmasına ve daha düşük emisyon gereksinimlerini karşılamasına yardımcı oluyor" şeklinde açıklama yaptı.

Advancer AxlePower, BPW'nin ePower aksını Thermo King soğutma ünitesi ve güç yönetimi teknolojisi ile birleştiren, tamamen entegre, çekiciden bağımsız bir sistem olarak dikkat çekiyor.

Albert Heijn’e teslim edilen Thermo King Advancer A-500 Whisper-Pro’da PIEK sertifikalı soğutma üniteleri ve BPW ePower akslar bulunuyor. AxlePower'ın akıllı enerji üretim sistemi, aracın rutin çalışması sırasında treyler aksının geri kazandığı enerjiyi dönüştürerek treyler soğutma ünitesini çalıştırmak için gereken gücü sağlıyor.

Sistem, araç dönerken veya fren yaparken üretilen enerjiyi yüksek voltajlı bir aküde depolayarak soğutma ünitesine güç sağlamak için yeniden kullanılarak tamamen elektrikli, düşük veya sıfır emisyonlu ve otonom treyler soğutması sağlanıyor. Treyler hareket halindeyken şarj edilen pil takımı, durduğunda da üniteye otonom olarak güç sağlıyor.