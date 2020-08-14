THERMO KING 16 YILDIR “EN İYİ MARKA” ÖDÜLÜNÜ ALMAYA DEVAM EDİYOR
Soğutma sistemleri markası Thermo King, 16 yıl üst üste ETM Ödülleri’nde “Soğutma Üniteleri” kategorisinde “En İyi Marka” ödülüne layık görüldü.
Almanya’nın önde gelen taşımacılık ve lojistik dergileri FERNFAHRER, Lastauto Omnibus, Trans Aktuell ve eurotransport.de; Thermo King markasını kalitesi, servis hizmetleri, fiyat/performans dengesi ve imajıyla birkez daha ön plana çıkardı.
Her yıl düzenlenen ETM (EuroTransportMedia) Ödülleri, okuyucu oylaması ve dünyanın önde gelen uzman kurumlarından biri olan DEKRA ve ETM Verlag yayınevi ile birlikte gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen ETM 2020 ödüllerinde, binlerce okuyucu oylamaya katılarak Thermo King’i “En İyi Soğutucu Ünite” markası olarak seçti.
Thermo King; oylamanın kamyon ve otobüs endüstrisinden, ticari tedarikçi araçlara kadar genişletildiği 2005 yılından bu yana okuyucuların zirvedeki tercihi olmaya devam etti.
Thermo King; ürün grupları içerisindeki tır, kamyon, kamyonet-panelvan araçlarına uygun soğutucu üniteler ile farklı kullanım alanları için taşınabilir ColdCube ürünleri ve otobüs-tren klimasında en geniş portfolyoda teknik çözümler sunuyor. Çözümlerini sıfır emisyon, tamamen elektrikli ve hibrit sistemlerle sunan marka; sürdürülebilir ve akıllı sistemleriyle geleceğin teknolojisini müşterilerine ulaştırmayı hedefliyor.
Ülkemizde 2008 yılı Ağustos ayından itibaren Doğuş Otomotiv distribütörlüğünde satış ve servis alanında hizmet vermeye başlayan Thermo King, aynı yıl itibariyle Doğuş Otomotiv bünyesindeki kurumsal ve organizasyonel yapılanmasını tamamlamıştır.
Türkiye genelindeki satış ve servis noktaları ile müşterilerinin sürekli yanında olmayı amaçlayan Thermo King, müşterilerine en yakın noktalarda hizmet verme hedefi doğrultusunda Yetkili Satıcı ve Servisleri ile büyümeye devam etmektedir.
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