Temsa İş Makinaları, endüstriyel ürünler pazarında Crown ve Komatsu forklift ile büyümesini sürdürüyor

Hizmet odaklı yaklaşımıyla müşterilerinin çözüm ortağı olan Temsa İş Makinaları, endüstriyel ürünlerde hizmet sunduğu Crown Depo Çözümleri ve Komatsu forklift markalarıyla 2020 yılının ilk 9 ayında büyümesini sürdürdü. Crown Depo Çözümleri, her ihtiyaca yönelik zengin ürün gamı, farklı tasarımı ve dayanıklılığının yanı sıra verimliliği, fonksiyonelliği ve inovatif çözümleriyle akülü forklift satış adetlerini %94 artırdı. Crown, pandeminin olumsuz etkilerine rağmen depo ekipmanları pazarında ise payını %50 oranında arttırmayı başardı. Uzun yıllar sağlamlığını koruyan, dayanıklılığı ve gücüyle dizel forklift pazarının lider markalarından biri olan Komatsu forklift ise satış adetlerini %27 artırarak büyümesini sürdürüyor. Endüstriyel pazarda pandeminin etkilerine rağmen müşterilerinin yanında yer alarak büyümelerinden memnuniyetini dile getiren Temsa İş Makinaları Genel Müdürü Eşref Zeka, Crown Depo Çözümleri ve Komatsu forklift markalarının 9 aylık performansı ve bundan sonraki hedefleriyle ilgili şunları dile getirdi: “Crown ile uzun vadeli hedefimiz tedarik zinciri ve lojistik sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin öncelikli tercihi olmak. Orta vadeli hedefimizin ise iki basamaklı pazar payına ulaşmak olduğunu söyleyebilirim. Fakat bu hedefe ilerlerken sadece forklift veya depo ekipmanı tedarik eden değil, aynı zamanda depolama konusunda iş ortaklarına çözüm sunan ve danışmanlık hizmeti veren bir anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Komatsu forklift özellikle dizel ürün grubunda kullanıcıların aklına gelen ilk markalardan biri. Burada bizim için önemli olan müşterilerimizin işine değer katmaya devam ederek onların ilk tercihi olmak. Müşterilerin ihtiyacına uygun çözümler Tedarik zincirinin yoğunluğunun arttığı bu dönemde müşterilerinin ekipman ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilmeleri için Crown Depo Çözümleri ile akülü forklift, akülü transpalet ve istifleyicilerine yönelik yıl boyunca avantajlı fiyatlarla farklı kampanyalar uygulayan Temsa İş Makinaları, Mart ayında Crown Depo Çözümleri ile Altın, Gümüş ve Bronz olmak üzere 3 farklı avantajlı bakım paketiyle müşterilerin satış sonrası ihtiyaçlarına uygun çözümler sundu. Komatsu forklift tarafında da müşterilerine destek olmaya devam eden Temsa İş Makinaları, dayanıklılığı ve performansıyla yükleme alanlarının dinamosu Komatsu FD30T-17 dizel forkliftleri için fiyat ve ödeme kolaylığı sunduğu 3 opsiyonlu bir kampanya başlattı.