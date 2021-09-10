Taşımacılık devi CMACGM SA, navlun fiyatlarını dondurdu

Dünyanın üçüncü en büyük konteyner taşımacılık şirketi CMACGM SA, küresel ticaret aksaklıklarının gemicilik maliyetlerini yukarı çekmesinden endişe duyan bazı müşterileri ve düzenleyici kuruluşlardan gelen baskıları hafifletmek amacıyla önümüzdeki beş aylık dönem için okyanus üzerindeki taşımacılık fiyatını dondurma kararı aldı.



Şirket, internet sitesinden yaptığı duyuruda, “Piyasa tarafından yönlendirilen bu fiyat artışlarının önümüzdeki aylarda sürmesinin beklenmesine karşın, grup, kendi markaları altında faaliyet gösteren tüm hizmetler için spot navlun oranlarını daha da artırmama kararı aldı” açıklamasında bulundu.



9 Eylül tarihi itibariyle uygulamaya koyulan kararın 1 Şubat’a kadar devam edeceği belirtildi.

Marsilya merkezli şirket, gemicilik sektöründe daha önce görülmemiş bir durumun ortaya çıktığını, bu dönemde müşteriler ile uzun dönemli ilişkiye öncelik verdiklerini kaydetti.

Şanghay-Los Angeles tarifesi 8'e katladı

Drewry Dünya Konteyner Endeksi’ne göre, 40'lık bir konteynerin Şanghay’dan Los Angeles’a deniz yoluyla taşınmasının maliyeti geçen hafta 11 bin 569 dolara ulaştı. Bu tutar, pandemi öncesi seviyelerinin neredeyse sekiz katı üzerinde bir seviyeyi işaret ediyor.

Konteyner taşımacılığının büyük önem arz ettiği küresel tedarik zincirleri, mallara yönelik talebin hızını karşılamakta ve Kovid salgınının neden olduğu işgücü kaynaklı aksaklıkları gidermekte zorluk çekiyor.

Bu sorun, Kaliforniya’nın ikiz limanları Los Angeles ve Long Beach sahillerinde yanaşmak için sıra bekleyen gemi sayısının Perşembe günü 49 ile rekor seviyeye çıkması ile kendini açık bir şekilde gösterdi.