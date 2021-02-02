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Taşımacılığın lider firması Oğuzhan Ağır Nakliyat, filosunu 15 adet MAN çekici ile güçlendirdi

Yaşam boyu iş ortağı gördüğü müşterilerine ileri teknoloji araçları ve satış sonrası hizmetleri ile güven veren MAN, yeni yılda da araç teslimatlarına hız kesmeden devam ediyor. 1970 yılında bir kamyonla çıktığı yolda bugün 150’i aracı aşan filosu ile taşımacılık sektörünün lider firmalarından biri olan Oğuzhan Ağır Nakliyat, yeni yıl yatırımlında da ‘MAN’la devam’ dedi. Firma, 2021 yılı yeni araç yatırımları kapsamında filosunu 15 adet MAN çekiciyle güçlendirdi.

Lojistik 02.02.2021, 09:56
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Taşımacılığın lider firması Oğuzhan Ağır Nakliyat, filosunu 15 adet MAN çekici ile güçlendirdi

Mükemmeliyetçi bir yaklaşımla tamamen yenilenen MAN kamyon ve çekicileri; lojistikten inşaata, taşımacılıktan altyapıya birçok sektörde işletmelerin gözdesi olmaya devam ediyor. Filosundaki MAN araçlarının, sağladığı yüksek verimlilikten memnun kalan taşımacılık sektörünün lider firmalarından Oğuzhan Ağır Nakliyat, yeni yıl araç yatırımlarında yine MAN’ı tercih etti.

Yarım asır önce tek bir kamyonla başladığı serüvenini, müşteri memnuniyetini ilke edinen uluslararası standartlardaki hizmet kalitesiyle bugün sektörün lider firmalarından biri haline gelen Oğuzhan Ağır Nakliyat, filosuna 15 adet yeni MAN çekici kattı. Firma, yeni araçlarını törenle teslim aldı. 

Ankara Akyurt’taki MAN Tesislerinde düzenlenen teslimat törenine Oğuzhan Ağır Nakliyat adına Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kılıç, Nedim Kılıç, Şerafettin Kılıç, Oğuzhan Kılıç, Bedirhan Kılıç, Efe Metehan Kılıç, Melik Vatan Kılıç, Alpay Kılıç ve Mesut Bilici ile MAN Kamyon ve Otobüs Ticaret A.Ş. adına Bölge Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman ve Kamyon Satış Uzmanı Engin Karaoğlu katıldı.

“MAN, güçlü kadrosuyla daima yanımızda yer alıyor”

Törendeki konuşmasında, kuruldukları günden bu yana kurumsallıktan asla ödün vermediklerini vurgulayan Oğuzhan Ağır Nakliyat Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Kılıç; “Bugün, bünyemizde yer alan 150’den fazla çekiciyle Türkiye’nin her bölgesine ve yurt dışında da pek çok noktaya hizmet veriyoruz. Her biri konusunda uzman ekibimizle zamana ve gelişen teknolojiye uygun çözümler ile müşterilerimize hızlı, kaliteli ve güvenli bir taşıma hizmeti sağlıyoruz. Bu faaliyetimizde en büyük destekçilerimizden biri ise, hiç şüphesiz güvenilir çözüm ortağımız MAN oluyor. MAN, operasyonlarımızı kesintisiz sürdürebilmemiz noktasında güçlü kadrosuyla daima yanımızda yer alıyor. Mevcut filomuzda 100 adet MAN aracımız vardı, bu son alımla da sayı 115 oldu. Çıktığımız bu uzun yolda, başarılarımıza katkı sağlayan MAN Ailesi’ne sonsuz teşekkürlerimizi sunarız” diye konuştu.

Bölge Satış Koordinatörü Ferit Aslan Akman ise; MAN olarak, geniş ürün yelpazesi ve farklı sektörlere yönelik ideal çözüm önerileri ile 2021 yılında da firmaların ‘güvenilir çözüm ortağı’ olmaya devam edeceklerini söyledi.

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