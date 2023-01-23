Taşı24 ile Nakliyat sektöründe dijital dönem başladı

Nakliyeci ile müşteriyi dijital bir platformda buluşturan TAŞI24, İstanbul’da hizmete girdi ve nakliyat sektöründe yeni bir dönem başladı. TAŞI24 farklı büyüklükteki araçlarıyla ev, ofis ve parça eşya taşımacılığında dijital bir dönüşüme imza atarken sunduğu profesyonel hizmetle de sektöre yeni bir soluk getirdi.

Anında, güvenilir ve uygun fiyatlı hizmet

Müşteriler TAŞI24 mobil uygulamasından veya tasi24.com’dan eşyalarının hacmine göre seçtikleri aracı ister anında ister belirli bir tarih için çağırabiliyor. Ayrıca sipariş oluşturulduğu andan itibaren tüm süreç canlı olarak takip edilebiliyor. 7 gün 24 saat sunulan nakliyat hizmetinde eşyalar, sigorta ile güvence altına alınabiliyor.

Taşınma sürecinde yeni bir deneyim

TAŞI24’te sipariş sisteme girdikten sonra bölgedeki en yüksek puana sahip en yakın taşıyıcı otomatik olarak siparişe atanıyor. Müşteriler, taşıyıcılara yapılan yorumları görebildiği gibi taşıyıcılar da müşterilere yapılan yorumları inceleyebiliyor. Ayrıca taşıyıcılar, belirlenen kalite standartlarına uygun kişiler arasından seçiliyor. TAŞI24 müşterinin ister koli ister tek parça isterse de ev veya ofis taşıma talebini anında karşılıyor. Destek merkezi ile profesyonel bir hizmet sunuyor. Çağrı merkezi ise taşınma öncesi, sırası ve sonrasında kesintisiz bir şekilde destek olmaya devam ediyor.

Özbekistan’dan İstanbul’a yolculuk

TAŞI24 ilk olarak Özbekistan’da faaliyet göstermeye başladı. Şu anda Taşkent’te 1.500’den fazla aktif taşıyıcısı bulunuyor. Özbekistan’da kazandığı tüm deneyimlerle İstanbul’da da hizmet vermeye başlayan TAŞI24, müşterilerinin nakliyat ihtiyaçlarına hızlı çözümler sunuyor.

Hedef 100.000 araç

Şu anda İstanbul’da 500 kg’dan 20 tona kadar farklı kapasitede araçlara sahip olan Taşı24, araç sayısını yıl sonuna kadar 10.000’e, daha sonrasındaysa 100.000’e çıkarmayı hedefliyor. Yıl sonuna kadar ulaşılması hedeflenen aylık ortalama taşıma sayısı ise 5.800.

TAŞI24, İstanbul’un ardından Türkiye’nin tüm büyük şehirlerinde hizmete başlamaya ve 100.000 araç ile nakliyat hizmeti sunmaya hazırlanıyor. Yıl sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan hedeflerden diğerleri de vinç, araç çekici, ekskavatör (kepçe) ve daha fazlasını hizmet kapsamına dahil etmek.

TAŞI24’ün kurucusu ve CEO’su Kamil Yusupov: “Sunduğumuz hizmet ile sayısız insanın hayatını kolaylaştırıyoruz. Ayrıca TAŞI24 ile Türkiye’de binlerce kişiye istihdam sağlamaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz.” diye aktardı.