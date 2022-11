Tan Group, Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) ile gümrük işlemlerini kapsayan bir işbirliği anlaşması imzaladı

İstanbul'da gerçekletirilen Logitrans fuarında düzenlenen törende, iş birliği protokolü AND adına Dernek başkanı Yasin Bayraktar ve Tan Group adına Yönetim kurulu başkanı Erkan Tan tarafından imzalandı.

Amaçlarının mutlak müşteri memnuniyeti olduğunu dile getiren Tan Group Yönetim kurulu başkanı Erkan Tan ; AND üyelerine en iyi hizmeti sunmak için tüm imkanları seferber edeceklerini ifade etti. Türkiye genelinde 29 şube, 187 personel ile gümrükleme ve acente hizmeti verdiklerini kaydeden Tan, “Lojistik sektöründe, bir malın başlangıç noktasından varış noktasına kadar gecen süre çok önemlidir. Bu zaman diliminin önemli bir bölümünü gümrükleme oluşturmaktadır. Deneyimli, konusunda uzman kadromuz ile süreleri en aza indiriyor ve mutlak müşteri memnuniyeti sağlıyoruz. Bununla beraber iş ortağımızın maliyetlerini de minimum seviyeye çekiyoruz. AND ile yapmış olduğumuz iş birliğinin her iki tarafa da hayırlı olmasını diler, iş ortaklığımızın uzun vadeli olmasını temenni ederim” dedi.

Ağır Nakliyeciler Derneği (AND) Yönetimi olarak , üyelerin ,Türkiye genelindeki gümrüklerde tescil ve acente işlemlerini sorunsuz ve zaman kaybı olmadan yaptırabilmesi için Tan Group Lojistik Şirketi ile iş birliğini imzaladığını kaydeden Yasin Bayraktar;

‘Tan Group ile anlaşma yapmadan önce yapmış olduğumuz araştırmada, derneğimizin kalitesine ve misyonuna uygun , uzman bir kuruluş olduğunu tespit ettik’ diye belirtti

Tan Group’un Türkiye’ de lojistik sektörünün önemli bir bölümüne hizmet vermesinin de kendileri için önemli bir referans olduğunu dile getiren Bayraktar sözlerini ; Gümrük işlemlerini TAN Group yapacak, üyelerimiz ise asli işi olan nakliye konusunda en iyi hizmeti vermeye devam edecek ” diye sürdürdü. Bayraktar Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını dileyerek ,sözlerini sonlandırdı.