Sürdürülebilir ETRC 2021: IVECO, IVECO S-WAY NP pist kamyonu ile neredeyse karbonsuz bir şampiyonaya ulaşma sürecine katkıda bulunuyor

IVECO, ETRA’nın sürdürülebilirlik odağına “bio-LNG hazır” IVECO S-WAY NP pist kamyonu ile katkıda bulunacak. Bio-LNG ile dizel rakiplerine göre daha sürdürülebilir bir performans sunan bu araç nitrojendioksit salınımlarında belirgin bir düşüş sağlarken %95 daha az karbondioksit salınımına sahip.

Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonası (ETRC), tamamen yenilenebilir kaynaklardan elde edilmiş son nesil HVO’nun (Hidrojene Bitkisel Yağ) yarış kamyonlarında kullanılacağı FIA tarafından düzenlenen ilk mücadele olacak.

Torino, 10 Haziran 2021

Avrupa Kamyon Yarışı Derneği (ETRA) ve IVECO, uzun süredir devam eden ortaklıklarını 2023 sezonunun sonuna kadar uzattı. IVECO, 12 – 13 Haziran 2021’de Hungaroring’den (Macaristan) itibaren önümüzdeki üç sezon boyunca FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasının resmî üyesi olacak.

Bu ortaklığın ana unsuru IVECO’nun önümüzdeki üç sezon boyunca özel olacak sağlayacağı, ETRC etkinliklerindeki alternatif çekişli ilk çevre dostu pist kamyonu olan IVECO S-WAY NP olacak.

IVECO Marka Başkanı Thomas Hilse konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: “Kamyon yarışlarının geleceği kuşkusuz sıfır salınıma erişmek, ve IVECO S-WAY NP hız kamyonu bizi buna bir adım daha yaklaştırıyor. Göz alıcı grafik tasarımı ve ekipmanlar CNH Endüstriyel’in Tasarım Merkezi tarafından tasarlandı ve resmî ekipmanlar IVECO Aksesuar Kataloğunda mevcut, yani isteyen sürücüler kendileri için harika bir kamyon tasarlayabilirler”.

IVECO, FIA Avrupa Kamyon Yarışı Şampiyonasında Hahn Racing ve Schwabentruck takımlarının arasındaki ortaklık sonucu doğan “Die Bullen von IVECO”nun da teknik sponsoru olmayı sürdürüyor. Alman sürücü Steffi Halm bu sefer Schwabentruck takımının lider koltuğunda. Şampiyonadaki tek kadın olarak geçen yılki pozisyonlarını iyileştirmeyi ve şampiyonayı IVECO S-WAY’iyle domine etmeyi hedefliyor.

Hahn takımı ise altı kez Avrupa şampiyonu olan ve 2019’daki yarışlarda IVECO Stralis’iyle zaferlere ulaşan Jochen Hahn tarafından temsil edilecek. Takımlar Hungaroring’de (Macaristan) gerçekleşecek ilk yarışı dört gözle bekliyorlar.

IVECO aynı zamanda iki takımla daha temsil edilecek; Reinert Racing ve Don’t Touch Racing.

ETRC öncü pist kamyonu olarak IVECO S-WAY NP

Öncü pist kamyonu, sıralama turundan başlangıca kadar yarışmacılara öncülük eder. Aynı zamanda kaza sonrası ya da aşırı hava koşullarında yarışı yavaşlatmak için de kullanılabilir. Sürücülerin güvenliğini sağlamada önemli bir role sahiptir.

Hız kamyonu 4x2 LNG versiyonlu standart IVECO S-WAY NP’dir ve 390 KG sıvı bio-LNG taşıyabilecek iki adet 540 litrelik tanka sahiptir. Bu, kamyona 1,600 kilometre menzil sağlar ve dizelle karşılaştırıldığında nitrojenoksit salınımlarını belirgin ölçüde düşürür. Bio-LNG ile zamanda %95 daha az karbondioksit salınımına sahiptir.

Özel renkleri ile önce çıkan öncü pist kamyonunun görünüşünü tamamlamak üzere özel yapım bazı aksesuarlar mevcut: İki adet dönen sarı uyarı ışığı, ışık çizgili LED farlar, aydınlatılmış üç parçalı çekme demiri ve çeşitli LED flaşörler.