Super App ile lojistik süreçlerin tümü tek uygulamada

Türkiye lojistik sektörünün liderleri arasında yer alan Dinçer Lojistik, teknoloji tabanlı, yeni yöntem, uygulama ve hizmetlerle farklı iş modelleri sunmayı sürdürüyor. Şimdi de müşterilerin, tedarikçilerin ve çalışanlarının süreçlerini yalınlaştıran, vakit kazandırıp, hızla çözüm sunan ‘Super App’ isimli yeni bir uygulamayı devreye alıyor. Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan ve sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandıran Super App, yaklaşık 20 kişilik bir ekibin bir yıllık çalışması sonucu hazırlandı.

Her şey tek uygulamada

Super App, her bir işlem ve kitle için ayrı, gerek yazılımcı gerekse hedef kitle nezdinde takibi zor ve akıl karıştırıcı olan uygulama kalabalığına son veriyor. Tüm mobil cihazlardan indirilebilen uygulama ile müşterilerle daha etkin bir iletişim kurularak, ihtiyaçlarına daha hızlı çözümler üretmek hedefleniyor. Mevcut müşteriler uygulamaya giriş yaparak işlemlerini takip edebiliyor, hizmet talebi olan potansiyel müşteriler ise sistem üzerinden taleplerini ileterek, anlık işlem yapabiliyor.

Aynı zamanda e-ticaret platformu

Dinçer Lojistik Bilgi Teknolojileri ve AR-GE Direktörü Özhan Fındık, farklı kullanıcı tiplerinin farklı deneyimlerini tek çatı altında toplayan bu yenilikçi uygulama ile parsiyel taşımacılıkta da en hızlı şekilde hizmet sunmanın hedeflendiğini dile getirdi. Fındık, “Uygulama üzerinden işlem yapabilmek için daha önce Dinçer Lojistik ile çalışmış olmaya gerek yok. Sisteme giren kullanıcılar arka planda çalışan özel bir algoritma sayesinde kendisi ile ilgili alana yönlendiriliyor. Yeni bir müşteri olarak giriş yapıldığında da gönderi detayları sisteme girilerek, taşıma talebinde bulunuluyor. Ödeme de yine sistem üzerinden online olarak gerçekleştiriliyor. Uygulama bu anlamda bir e-ticaret platformu işlevi de görüyor” dedi.

1.500 çalışanı, 81 il ve 973 ilçeye yayılan geniş dağıtım ağı ve 350 bin metrekare depolama alanıyla ülke genelinde hizmet veren Dinçer Lojistik, 2021 yılı son çeyreğinde Avrupa’ya açılıyor. Dinçer Lojistik, Super App’in farklı dil seçenekleri ile yurt dışındaki müşterilerine de hizmet verecek.