SOCAR Wennovation Challenge başvuruları başladı

Türkiye’nin en büyük endüstriyel holdingi SOCAR Türkiye, geçen yıl hayata geçirdiği Wennovation açık inovasyon platformu ile girişimcilik ekosistemini desteklemeye ve yenilikçi fikirleri bir sonraki aşamaya taşımaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 10’dan fazla girişime iş birliği imkânı veren SOCAR Türkiye, Wennovation Challenge programı ile birlikte girişimcilere yenilikçi fikirlerini sunmaları için yepyeni bir fırsat sağlıyor.

25 Ocak 2023 tarihinde çevrim içi ve herkese açık olarak gerçekleşecek “Meet-Up” etkinliği kapsamında, programın ve challenge konularının detayları ile birlikte, izleyicilerden gelecek sorulara yönelik cevaplar paylaşılacak. 2 Mart 2023 tarihinde de yine çevrim içi gerçekleşecek “Challenge Day” etkinliğinde, finale kalan 10 girişimci, aralarında SOCAR Türkiye yöneticilerinin de olduğu jüriye sunum yapma fırsatı yakalayacak.

Challenge programı bünyesinde gelecek başvuruların özellikle “Akıllı Varlık Yönetimi, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre, Rafineri ve Petrokimya Operasyonları, Enerji Verimliliği, Sürdürülebilirlik ve Fintech” odağında olması bekleniyor. Prototip seviyesini geçmiş, kullanıma hazır ürün ve servisi bulunan dijital çözüm sağlayabilecek dünya çapındaki girişimlere açık olan programla ilgili detaylı bilgiler https://startup-challenge.socar.com.tr/ sayfasında yer almaktadır.