SkyAir Shop Yöneticisi Tekin Ertemel: Ömrü biten uçaklara ikinci bir hayat veriyoruz

Lojistik sektörünün Türkiye’deki en büyük fuarı olan ‘Uluslararası Logitrans Transport Lojistik Fuarı’ pandemi nedeniyle verilen iki yıl aradan sonra yeniden lojistik sektörünün temsilcilerini bir araya getirdi. Ekovitrin olarak yakından takip ettiğimiz fuarda hava lojistiğinin önde gelen firmalarından SkyAir’in yöneticisi Tekin Ertemel’e hem son zamanlarda yaptıkları işleri, şirketlerindeki yeni gelişmeleri hem de sektörün durumu ve fuarın sektöre etkisi hakkında izlenimlerini sorduk...

14 yıldır faaliyet gösteren SkyAir’in yöneticisi Tekin Ertemel, firmalarını “Ana işimiz charter broker; yani müşterilerimize komple veya kısmi (part charter) tabir ettiğimiz yüklerini bir noktadan başka bir noktaya aynı günde, süratli bir şekilde teslim edebilme imkanı sağlıyoruz.“ diyerek tanıtıyor.

Bu servisin lojistik sektöründeki en pahalı servis olduğunu belirten Tekin Ertemel “Ancak bazen gerek gönderici gerek alıcı öyle bir durumda kalıyor ki bu hizmet ‘hayat kurtarıcı’ bir rol üstlenebiliyor. Verilen sözler, terminler gereği mesela bir otomotiv bandının durması dolayısıyla da üretimin aksaması söz konusu olduğunda değil günler saatlerin hatta dakikaların önemi ortaya çıkıyor. Bu noktada da bizler ve bizim gibi bu işleri yapan firmalar ön plana çıkıyor.” diye konuştu.

"BİR HAFTALIK İŞİ 1-2 GÜNE HATTA SAATLERE SIĞDIRIYORUZ"

“Bizim burada yaptığımız iş her ne kadar kolay ve basit gibi gözükse de aslında değil” diyen Ertemel sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü bir malın bir yerden başka bir yere gönderilmesi sırasında yapılan bir takım evrak işleri var ve biz bu işleri normal şartlarda bir haftada yapacağımız halde acil durumlar söz konusu olduğu için 1-2 günde yapıyoruz. Hatta bazen özellikle otomotiv sektöründe saatler içinde yapabiliyoruz. Gerekli sivil havacılık izinlerini aldırıyoruz, ‘handling arrangement’ işlemleri yapılıyor... Gümrük mevzuatına uygun şekilde lojistik işleri tamamlanıyor. SkyAir olarak tüm bu işlemleri kısa sürede gerçekleştiriyoruz. Müşterilerimizi mutlu ediyoruz ve günün sonunda verdiğimiz bu kaliteli hizmet sayesinde devamlılığımız oluyor.”

Sektörde tanınan bir firma olduklarını ifade eden Ertemel “Genellikle freight forwarder’lar, nakliyeciler ile çalışıyoruz. Müşteri odaklı değiliz aslında ama müşterilerin de direkt talepleri oluyor. O durumda da ‘hayır’ diyemiyoruz ancak temelde nakliyeciler ve IATA / NON-IATA freight forwarder’lar ile çalışmak bizim gayemiz.” dedi.

"ÖMRÜ BİTEN UÇAKLARA İKİNCİ BİR HAYAT VERİYORUZ"

Yaklaşık 30 yıldır sektörün içerisinde olduğuna dikkat çeken Tekin Ertemel, SkyAir Shop bünyesinde yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı: “Bizim SkyAir Havacılık Taşımacılık A.Ş. dışında bir de SkyAir Shop firmamız var. Bu firmamızda biz ömrü biten uçakları satın alıyoruz ve onlara ikinci bir hayat, ikinci bir şans veriyoruz. İçlerinden çıkan motor, koltuk, aviyonik, mekanik parçaları uçuş okullarına cüzi bir rakamla satıyoruz. Tamir edip öğrencilere sunulabilir hale gelmelerini sağlıyoruz. uçaklardan çıkan kırık veya tamir edilebilir bazı sarf malzemeler var örneğin konteynırlar uçak paletleri, hayvan taşımacılığında kullanılan kafesler... Biz bunları atölyelerimizde Sultanbeyli ve Hadımköy'deki depolarımızda muhafaza ediyoruz. Havacılık ve lojistik sektörüne bu şekilde de bir katkıda bulunmaya çalışıyoruz.”

SkyAir ekibi Ekovitrin'den Harun Reşit Tığlı ile birlikte...

“LOGITRANS’IN DESTEKLENMESİ ŞART”

3 gün süren Logitrans Fuarı’nın 1. ve 2. gününde gördüğü yoğun katılıma şaşırdığını ifade eden Tekin Ertemel, fuar hakkındaki izlenimlerini ise şöyle aktardı: “Bu fuarın Dubai'deki Air Show'a denk gelmesi beni çok tedirgin etmişti. Biz her sene Logitrans’a katılan bir firmayız ve bu sene pandemi sonrası ‘Mutlaka katılmalıyız’ diye düşünüyordum ve bu yüzden gerekli girişimlerde bulundum. Ama katılım yine de beklediğimin üzerindeydi. Fuarda özellikle yabancı katılımcıları görsek çok memnun olurduk ancak logitrans İstanbul ne yazık ki desteklenmiyor. THY dışında yerli hiçbir taşıyıcı burada yok. Yabancılardan da Katar Hava Yolları, Saudia... Hepsi fuardan ayağını kesmiş vaziyette. Benim kanaatimce Türk sivil havacılığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın desteği şart. Onların desteği ve baskısı olmazsa muhtemelen önümüzdeki sene biz de katılmayacağız.”